Впервые с февраля. В Южной Корее не зафиксировано ни одного местного случая COVID-19

В Южной Корее не было зафиксировано ни одного случая коронавируса внутри страны, впервые с февраля. Об этом сообщают Корейские центры по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), передает The Guardian.

По данным центров, в стране были зарегистрированы 4 новых случая вируса, но все они были завезенными, в результате этого общее число инфицированных в стране достигло 10 765 человек. Число погибших увеличилось на одного человека и составило 247 жертв, а еще 9 059 человек были выписаны.

В общей сложности 1065 случаев коронавируса в стране были импортированными, где 90% заразившихся были корейцами.

За последние недели количество случаев заболевания COVID-19 в Южной Корее существенно уменьшилось. Правительство уже смягчило некоторые из своих карантинных рекомендаций. В ближайшее время страна отменит еще больше ограничений, если число инфицированных будет сохраняться на прежнем уровне.

Несмотря на хорошие показатели, местные власти все еще советуют южнокорейцам быть осторожными во время предстоящих государственных праздников.

Также органы здравоохранения пришли к выводу, что на прошедших парламентских выборах не произошло передачи вируса. Избиратели приходили голосовать в масках и перчатках.

"29 млн избирателей приняли участие в парламентских выборах 15 апреля. За 14 дней инкубационного периода не было зарегистрировано ни одного случая, связанного с выборами", – заявил чиновник из области здравоохранения Юн Тэ Хо.

Кроме этого, южнокорейские эксперты пришли к выводу, что повторное обнаружение коронавируса у выздоровевших пациентов, не было реактивацией вируса, а ложноположительным результатом.

Так, ложные срабатывания были связаны с техническими ограничения ПЦР-тестов. На сегодняшний день в страны зарегистрировано 292 подобных случая.

Как ранее сообщал Фокус: