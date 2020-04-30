Байден заявил, что при своем президентстве не вернет посольство США из Иерусалима в Тель-Авив

Вероятный кандидат в президенты от демократов Джо Байден заявил, что в случае победы на выборах не вернет из Иерусалима в Тель-Авив посольство США в Израиле. При этом он отметил, что не согласен с условиями, в которых президент Дональд Трамп принял решение о его переносе.

Об этом пишет Голос Америки.

"Перенос не должен был происходить в том контексте, в котором он состоялся. Он должен был произойти в контексте более широкого соглашения, которое помогло бы нам достичь важных уступок ради мира. Но теперь, когда это произошло, я не буду переносить посольство назад в Тель-Авив", – заявил Байден.

Бывший вице-президент также заявил, что в случае избрания, откроет американское консульство в Восточном Иерусалиме, чтобы "работать с палестинцами". По его мнению, это сохранит перспективы найти решение для возможного сосуществования двух государств.

"Я всю свою жизнь поддерживал безопасное, демократическое государство Израиль. Но моя администрация будет призывать обе стороны предпринимать шаги в направлении решения о сосуществовании двух государств", – сказал он.

Напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и заявил о намерении перенести в этот город посольство США. 14 мая 2018 года посольство США в Израиле начало работать в Иерусалиме.

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