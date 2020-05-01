Океанариум Токио попросил звонить угрям по видеосвязи. Рыбы забыли, как выглядят люди

Японский океанариум "Сумида" попросил местных жителей позвонить по видеосвязи угрям, чтобы те не скучали из-за отсутствия посетителей.

Об этом сообщает CNN.

"Поскольку океанариум закрыт в течение длительного времени, животные не видят других людей, кроме персонала. Они начинают забывать о людях. В частности, садовые угри начали закапываться в песок и прятаться, даже когда персонал проходит мимо аквариума", – говорится в заявлении аквариума.

Это является проблемой – обретенная застенчивость угрей означает, что персонал не может проверить рыбу и убедиться, что она здорова.

Чтобы привлечь своих рыб к социальному общению, токийский океанариум организует фестиваль "Face Show". Во время фестиваля, который будет проходить с воскресенья по вторник, персонал установит пять планшетов возле рыб.

Океанариум просит сделать видеозвонки угрям, чтобы вновь познакомить их с людьми. Звонящим будет предложено помахать и показать свои лица угрям, но не делать громких звуков, так как это может их расстроить.

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