Океанариум Токио попросил звонить угрям по видеосвязи. Рыбы забыли, как выглядят люди
Японский океанариум "Сумида" попросил местных жителей позвонить по видеосвязи угрям, чтобы те не скучали из-за отсутствия посетителей.
Об этом сообщает CNN.
"Поскольку океанариум закрыт в течение длительного времени, животные не видят других людей, кроме персонала. Они начинают забывать о людях. В частности, садовые угри начали закапываться в песок и прятаться, даже когда персонал проходит мимо аквариума", – говорится в заявлении аквариума.
Это является проблемой – обретенная застенчивость угрей означает, что персонал не может проверить рыбу и убедиться, что она здорова.
Чтобы привлечь своих рыб к социальному общению, токийский океанариум организует фестиваль "Face Show". Во время фестиваля, который будет проходить с воскресенья по вторник, персонал установит пять планшетов возле рыб.
Океанариум просит сделать видеозвонки угрям, чтобы вновь познакомить их с людьми. Звонящим будет предложено помахать и показать свои лица угрям, но не делать громких звуков, так как это может их расстроить.
Как ранее писал Фокус:
- В Гонконге выявили первый случай заражения коронавирусом у домашней собаки. Позже собака скончалась.
- Под предлогом борьбы с коронавирусом власти туркменской столицы Ашхабад приказали уничтожать кошек и других бродячих животных.
- В Бельгии правительство советует мыть руки перед тем, как прикасаться к домашним животным, так как в стране была зафиксирована передача коронавируса от хозяйки к ее кошке. По словам бельгийского вирусолога, работающего с федеральным правительством, Стивен Ван Гухта, передача вируса является единичным случаем и состояние животного в настоящее время улучшается.