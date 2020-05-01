Океанариум Токио попросил звонить угрям по видеосвязи. Рыбы забыли, как выглядят люди

Мир
Персонал не может проверить, здоровы ли рыбы

Японский океанариум "Сумида" попросил местных жителей позвонить по видеосвязи угрям, чтобы те не скучали из-за отсутствия посетителей.

Об этом сообщает CNN.

"Поскольку океанариум закрыт в течение длительного времени, животные не видят других людей, кроме персонала. Они начинают забывать о людях. В частности, садовые угри начали закапываться в песок и прятаться, даже когда персонал проходит мимо аквариума", – говорится в заявлении аквариума.

Это является проблемой – обретенная застенчивость угрей означает, что персонал не может проверить рыбу и убедиться, что она здорова.

Чтобы привлечь своих рыб к социальному общению, токийский океанариум организует фестиваль "Face Show". Во время фестиваля, который будет проходить с воскресенья по вторник, персонал установит пять планшетов возле рыб.

Океанариум просит сделать видеозвонки угрям, чтобы вновь познакомить их с людьми. Звонящим будет предложено помахать и показать свои лица угрям, но не делать громких звуков, так как это может их расстроить.

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