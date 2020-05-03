Статистика коронавируса в мире на 3 мая: за сутки от COVID-19 умерли 5215 человек
По состоянию на 3 мая, в мире было зарегистрировано 83 257 случаев инфицирования коронавирусом. Жертвами вируса стали 5215 человек. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.
По количеству летальных случаев за последние сутки продолжают лидировать США, где от COVID-19 умерли 1691 человек.
В Великобритании жертвами вируса стали 621 человек, в Италии – 474, в Бразилии – 340, в Эквадоре – 308, в Испании – 276, в Канаде – 175, во Франции – 166, в Мексике – 113 и 100 жертв в Индии.
Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 было зафиксировано в США – 29,7 тысяч. В России диагностировали 9,6 тысяч новых больных, в Великобритании – 4,8 тысяч, в Бразилии – почти 4,5 тысяч, в Испании – более 2,5 тысяч, в Индии – 2,4 тысяч, в Перу – более 2 тысяч и 1,9 тысяч случаев в Турции.
В общем во всем мире вылечились от коронавируса 1 миллион 120 тысяч человек.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Ухане выписали всех пациентов, лечившихся от коронавируса. В городских больницах не осталось ни одного пациента с диагнозом COVID-19.
- Премьер Новой Зеландии заявила о победе над коронавирусом. Джасинда Ардерн сообщила, что Новая Зеландия начинает выход из жесткой карантинной блокировки.
- А по словам посола Швеции, Стокгольм может достичь коллективного иммунитета в мае. В столице Швеции уже 30% населения получило иммунитет от коронавируса.