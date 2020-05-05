В США огласили лауреатов Пулитцеровской премии. Причем награждение, из-за пандемией COVID-19 проходило в режиме онлайн, а не в Школе журналистики Колумбийского университета, как обычно. Список победителей опубликовали на сайте премии.

Имена победителей назвала представитель оргкомитета премии Дана Канеди. "Нет никаких сомнений в том, что мы называем лауреатов Пулитцеровской премии в весьма нелегкий период времени. Как это ни парадоксально, но первые Пулитцеровские премии были присуждены в июне 1917 года, менее чем за год до вспышки пандемии испанского гриппа", — заявила Канеди.

В номинации Международная журналистика награду получили сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей о хищническом поведении режима Владимира Путина, написанных с риском для жизни". На сайте NYT сообщается, что оргкомитет Пулитцеровской премии отметил издание за описание операций России по вмешательству в дела других стран.

Награда за лучшие материалы на внутриполитическую тематику досталась корреспондентам издания ProPublica за серию статей о проблемах на 7-м флоте ВМС США и журналистам газеты Seattle Times за материалы об ошибках, допущенных при проектировании самолетов Boeing 737 MAX.

Лучшим журналистским расследованием стала серия публикаций The New York Times о таксистах города.

В номинации Разъяснительная журналистика победили журналисты The Washington Post за "прорывные" материалы о том, сколь губительным может быть эффект от глобального потепления.

Фотографы информагентства Reuters получили награду в номинации "Новостная фотография" за проект о протестах в Гонконге.

А фотокорреспонденты AP − в номинации "Художественная фотография" за проект о жизни в штате Кашмир.

Журналисты Anchorage Daily News и ProPublica были отмечены в главной номинации Служение обществу. Они писали о нехватке полицейских в небольших населенных пунктах Аляски и многолетнем игнорировании этой проблемы властями.

Также Пулитцеровской премией был отмечен роман Колсона Уайтхеда "Парни из Никелевой академии". А награду в области поэзии получил Джерико Браун за сборник стихов "Традиция".

Лучшим драматическим произведением признали мюзикл Майкла Джексона "Странная петля".

На награды в 15 категориях в сфере журналистики могут претендовать все творческие работники, вне зависимости от национальности. Единственное условие состоит в том, что их работа должна быть опубликована в американской газете. При этом на премии в сфере поэзии, драмы и музыки могут быть выдвинуты только граждане США.

Учредителем престижной Пулитцеровской премии стал американский журналист и издатель венгерского происхождения Джозеф Пулитцер (1847-1911).

В 1904 году он составил завещание, согласно которому пожертвовал два миллиона долларов Колумбийскому университету в Нью-Йорке. Большая часть этих денег предназначалась для создания специализированного учебного заведения для журналистов, а четверть суммы − для вручения премий и стипендий в области литературы, журналистики и образовательной деятельности.

Вскоре после смерти Пулитцера была создана Школа журналистики при Колумбийском университете. Первое вручение премии состоялось в июне 1917 года.

Как ранее писал Фокус:

В 2017 году Пулитцеровскую премию в номинации "Новостная фотография" получил фотожурналист украинского происхождения Дэниел Берегулак. Он награжден за фоторепортаж о кровавой борьбе с наркомафией на Филиппинах, сделанный для газеты New York Times. Ранее эта же серия фотографий заняла призовое место на конкурсе World Press Photo.