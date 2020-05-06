Статистика коронавируса в мире на 6 мая: почти 1,2 миллиона человек вылечились

Количество людей в мире, излечившихся от коронавирусной болезни, по состоянию на утро 6 мая приближается к 1,2 миллионам.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

В частности, побороли коронавирусную инфекцию 1 198 832 пациента. Всего с начала пандемии зафиксирован 3 663 824 случай заболевания COVID-19. Умерли от коронавируса 257 277 человек.

Возглавляют тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран США – там выявлен 1 204 351 инфицированный. На втором месте находится Испания (219 329), на третьем – Италия (213 013).

Больше всего смертей от коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрировано в США (71 064 умерших), Великобритании (29 501) и Италии (29 315).

Кроме того, за минувшие сутки материковый Китай зафиксировал два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает "Синьхуа".

Заболевшие недавно прибыли из-за границы. Оба случая были зарегистрированы в провинции Шэньси. Таким образом, общее число импортированных случаев коронавируса на континентальной части страны выросло до 1 678. Из них 1 400 пациентов выздоровели, 278 – находятся на лечении, в том числе пять в тяжелом состоянии.

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