Статистика коронавируса в мире на 7 мая: за сутки выявлено более 90 тысяч новых больных

По состоянию на утро четверга, 7 мая, общее количество случаев заражений коронавирусной инфекцией в мире превысило 3,7 миллиона.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

В частности, в настоящее время зафиксировано 3 755 341 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19. Вчера утром, 6 мая, сообщалось о 3 663 824 случаях заболевания COVID-19.

Всего вылечились от недуга 1 245 413 пациентов. Из-за осложнений, вызванных COVID-19, умерли 263 831 человек.

В тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран входят США (1 228 603 случаи), Испания (220 325) и Италия (214 457).

Возглавляют печальную статистику смертности США – там зарегистрирован 73 431 умерший от коронавируса. На втором месте находится Великобритания (30 150), на третьем – Италия (29 648).

В материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы два подтвержденных случая заражения коронавирусом и шесть бессимптомных больных, сообщает Госкомздрав КНР.

Все случаи с бессимптомными носителями имеют внутреннее происхождение, два подтвержденных – ввозные.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

Тем временем, в Бразилии к среде зарегистрировали свыше 121,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались более 8 тыс. человек по всей стране, сообщил портал Globo.

Бразилия стала первой латиноамериканской страной, где число зарегистрированных зараженных превысило 100 тысяч человек.

Самое большое количество смертей зарегистрировали на севере и северо-востоке страны, а также в штатах Сан-Паулу и в Рио-де-Жанейро. Выздоровели 22,8 тысячи человек.

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