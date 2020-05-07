Брижит Бардо привлечена к суду за расизм – в шестой раз
Французская актриса, писательница и защитница прав животных 85-летняя Брижит Бардо предстанет перед судом острова Реюньон (это заморская территория Франции). К ответу она привлечена за то, что назвала жителей острова дикарями, каннибалами и дегенератами, сообщила Le Figaro. Ей предъявлены обвинения в подстрекательстве к ненависти на расовой почве.
Бардо уже пять раз признавалась виновной в расистских высказываниях. На этот раз ее будут судить за подобные выражения в письме к префекту департамента Реюньон от 19 марта 2019 года. Актрису возмутили местные обычаи, такие как использование собак в качестве наживки при ловле акул, и религиозные ритуалы, в ходе которых убивают коз и козлов. В своем письме, копии которого Бардо отправила в местные СМИ, она призвала власти острова покончить с этими обычаями. При этом сам Реюньон она назвала "островом дьяволов", а его жителей – "аборигенами, сохранившими гены дикарей, все еще пронизанными варварскими традициями предков", а также дегенератами.
Прокурор в обвинительном заключении отметил, что борьба Брижит Бардо с подобными практиками сама по себе законна. Однако то, что актриса позволила себе оскорбительные выражения в адрес всех жителей острова, является основанием для возбуждения уголовного дела. Оно должно быть рассмотрено в ближайшие месяцы.
В последний раз, в 2011 году, Бардо была оштрафована за расистские высказывания на 15 тыс. евро.
Как ранее писал Фокус:
- Фонд французской киноактрисы и защитницы животных Брижит Бардо резко осудил звезд Каннского фестиваля за ношение мехов, говорится в заявлении фонда.
- Французская актриса Брижит Бардо считает, что обвинения в сексуальных домогательствах, которые в последнее время часто звучат в Голливуде, являются "лицемерными" и "смешными". Бардо заявила о том, что сексуальный скандал в Голливуде отвлекает от тем, "которые действительно нужно обсудить".