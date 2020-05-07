Брижит Бардо привлечена к суду за расизм – в шестой раз

Французская актриса, писательница и защитница прав животных 85-летняя Брижит Бардо предстанет перед судом острова Реюньон (это заморская территория Франции). К ответу она привлечена за то, что назвала жителей острова дикарями, каннибалами и дегенератами, сообщила Le Figaro. Ей предъявлены обвинения в подстрекательстве к ненависти на расовой почве.

Бардо уже пять раз признавалась виновной в расистских высказываниях. На этот раз ее будут судить за подобные выражения в письме к префекту департамента Реюньон от 19 марта 2019 года. Актрису возмутили местные обычаи, такие как использование собак в качестве наживки при ловле акул, и религиозные ритуалы, в ходе которых убивают коз и козлов. В своем письме, копии которого Бардо отправила в местные СМИ, она призвала власти острова покончить с этими обычаями. При этом сам Реюньон она назвала "островом дьяволов", а его жителей – "аборигенами, сохранившими гены дикарей, все еще пронизанными варварскими традициями предков", а также дегенератами.

Прокурор в обвинительном заключении отметил, что борьба Брижит Бардо с подобными практиками сама по себе законна. Однако то, что актриса позволила себе оскорбительные выражения в адрес всех жителей острова, является основанием для возбуждения уголовного дела. Оно должно быть рассмотрено в ближайшие месяцы.

В последний раз, в 2011 году, Бардо была оштрафована за расистские высказывания на 15 тыс. евро.

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