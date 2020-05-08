Шварценеггер показал "шпагат" на кухонном столе с сигарой во рту

72-летний актер и спортсмен Арнольд Шварценеггер показал шпагат на кухонном столе и разыграл пользователей сети. Он опубликовал шуточное видео в своем Instagram-аккаунте.

В ролике можно увидеть, как артист, держа во рту сигару, якобы сидит на шпагате и показывает упражнения для улучшения гибкости. Закончив их, он уходит, в то время как ноги так и остаются лежать на столе.

"Растяжка так же важна, как и пампинг", – подписал ролик Шварценеггер.

Кстати, несколько лет назад не менее известный актер Жан-Клод Ван Дамм тоже сел на шпагат, но более правдоподобный. В частности, в рекламном видеоролике автомобильного производителя Volvo актер выполняет шпагат, балансируя между двумя большими грузовиками.

Видео мгновенно стало вирусным на YouTube, чем вдохновило множество людей на целую серию пародийных видеороликов, в которых представлены как реальные трюки со шпагатом, так и различные вариации с использованием монтажа.

Как ранее писал Фокус: