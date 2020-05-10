Журналист о параде в Минске: Правоохранителям приказали находиться без масок

Журналист "Белсат ТВ" Змицер Мицкевич в комментарии телеканалу Дождь рассказал, что накануне парада Победы 9 мая в Минске правоохранители, которые были задействованы в мероприятии, получили указание быть без масок.

"Насколько мне известно, сотрудники правоохранительных органов получили приказ обязательно быть без масок. Он (президент РБ Александр Лукашенко) фактически приказывает следовать его позиции. Потому что он демонстративно не признает опасности этого вируса, – рассказал журналист.

Издание отмечает, что правозащитники Беларуси ставят под сомнение достоверность официальной статистики по заболеваемости COVID-19 в стране. По мнению волонтера кампании BYCOVID19 Андрея Стрижака, через полторы недели в Минске может быть вспышка коронавирусной инфекции.

"Наша кампания работает уже 44 дня, и за это время мы собрали более 1600 заявок от врачей с просьбой о помощи. На данный момент около 140 тыс. единиц средств защиты и аппаратуры переданы в больницы либо находятся в пути. Сейчас мы ждем через условные полторы недели новой вспышки. В первую очередь в Минске", – отметил Стрижак.

Белорусский Telegram-канал "NEXTA #ОстаньтесьДома" накануне парада Победы назвал предстоящее мероприятие "биологической бомбой" и призывал не посещать его.

"На парад настолько никого не загоняют, что в нашем распоряжении оказались схемы рассадки "добровольно" участвующих в массовом мероприятии во время эпидемии госслужащих. На трибунах Б1 и Б2, каждая из которых вместимостью 1200 человек, собираются расставить не только представителей различных министерств, но и целого ряда госпредприятий. Участвовать в "параде самоубийц" отправляют даже представителей минздрава", – написал Telegram-канал.

Как ранее сообщал Фокус:

9 мая в Минске, несмотря на пандемию коронавируса, прошел военный парад по случаю Дня победы.