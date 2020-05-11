Оппозиция в Беларуси отказалась от участия в президентских выборах во время пандемии

Белоруская оппозиция отказалась от выдвижения кандидатов в президенты, которые планируют провести летом несмотря на пандемию коронавируса.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Партия "Белорусский народный фронт" заявила, что не будет выдвигать своего кандидата на президентских выборах и не поддерживать других кандидатов.

Свое решение в ней объяснили пандемией COVID-19 и тем, что белорусские власти проигнорировали рекомендации по изменению избирательного законодательства, предложенные международными и белорусскими наблюдателями на предыдущих выборах.

Подобное решение приняла и "Белорусская партия левых "Справедливый мир".

"Белорусская партия левых оценивает данное решение как безответственное и преступное. Проведение в ближайшие три месяца избирательной кампании в Беларуси в условиях стремительного распространения коронавирусной инфекции ставит под угрозу здоровье и жизнь огромного количества людей", – сообщили в партии.

Напомним, Палата представителей Национального собрания Беларуси назначила президентские выборы в стране на 9 августа 2020.

Как ранее писал Фокус:

По мнению Александра Лукашенко, люди в стране умирают не от коронавируса, а от хронических болезней.

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что решение отказаться от введения карантина в стране было оправданным, несмотря на то, что пандемия коронавируса в мире по-прежнему не сходит на нет.