Метод Беларуси в борьбе с COVID-19 работает. Запад уже перенимает его, – Лукашенко

Западные страны перенимают опыт Беларуси по борьбе с коронавирусом, ведь он приносит свой результат. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БелТА.

"Мы не говорим, что у нас все хорошо, что мы уже Бога за бороду взяли. Нет. Но тот метод, которым мы пользуемся уже третий месяц, приносит свой результат. И этим методом, этим путем воспользовались и другие государства", – сказал Лукашенко.

По его словам, западные страны уже "потихоньку открылись, у них начала работать экономика". "И это в то время как смертность у них за сутки превышает всех умерших в Беларуси за эти три месяца", – заявил также Лукашенко.

В пример лидер Беларуси также привел "родную Россию", которая поняла, что "могут быть плохие последствия" .

"Посмотрите на восток – дружественная нам, родная Россия открыла строительный комплекс, промышленные предприятия, другие основные сектора экономики. Это 90 с лишним процентов населения, которые выйдут на работу", – отмечает он.

9 мая в Минске, несмотря на пандемию коронавируса, прошел военный парад по случаю Дня победы. "Не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас – наследников Победы, белорусов. Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора", – заявил Лукашенко.

Участвовали в параде около 3 тыс. военнослужащих и свыше 150 единиц техники. Пролетели над Минском 36 самолетов и вертолетов.

Как ранее писал Фокус:

По мнению Александра Лукашенко, люди в стране умирают не от коронавируса, а от хронических болезней.

Также Лукашенко считает, что решение отказаться от введения карантина в стране было оправданным, несмотря на то, что пандемия коронавируса в мире по-прежнему не сходит на нет.