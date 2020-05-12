Пресс-секретарь Путина и премьер Джонсон. Кто из сильных мира сего заболел коронавирусом

Коронавирус подкрадывается к Путину

Пресс-секретарь Кремля во время эпидемии пользовался блокатором вирусов, эффективность которого не была доказана надежными исследованиями. Устройство представляет собой бейдж, прикрепляющийся на пиджак. Но эта технология не помогла Дмитрию Пескову.

«Да, заболел. Лечусь», – так прокомментировал свое самочувствие представитель администрации и пресс-секретарь Владимира Путина. У Дмитрия Пескова диагностировали коронавирус. По его словам, очно с главой государства Песков не общался больше месяца. А вот жена пресс-секретаря Татьяна Навка также была госпитализирована с коронавирусом.

Ранее заболевание подтвердили не только у пресс-секретаря. В конце апреля вирус обнаружили у премьер-министра России Михаила Мушистина. Коронавирус обнаружен и у главы Минстроя Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова. «Слегла» с аналогичным диагнозом и российский министр культуры Ольга Любимова. Также переболел коронавирусом губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Контактировали ли они лично с Путиным и какова вероятность, что коронавирус доберется и до российского президента, неизвестно. Но подозрения о том, что COVID-19 не обошел стороной Владимира Путина, уже были.

"Знаменитая" встреча Владимира Путина и врача Дениса Проценко, спустя несколько дней выяснилось, что у доктора коронавирус

В конце марта у врача Дениса Проценко, устроившего президенту России экскурсию по московской больнице с больными COVID-19, тоже обнаружили коронавирус. По палатам и отделениям больницы Путин ходил в американском защитном костюме, но вот с главврачом Проценко президент здоровался за руку, катался на лифте и эскалаторе, провел долгие беседы без защитных масок и перчаток. Учитывая, что инкубационный период COVID-19 от 10 до 14 дней, главврач во время общения с Путиным с большой вероятностью был не только носителем, но и распространителем вируса. А после российский президент исчез.

Так выглядит президент России в полной защитной амуниции

«Владимир Путин уже более десяти дней не появлялся на публике. Его режим работы кардинально изменился после выявления коронавируса у главврача больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко, с которым президент России встречался в конце марта. Теперь глава государства проводит совещания по видеоконференцсвязи, а последние несколько дней и вовсе пропал из виду. Кремль сообщает о единичных встречах Путина с чиновниками, но журналисты склонны считать это «консервами» – заранее заготовленными отчетами. Из-за отсутствия достоверной информации в соцсетях предлагают переименовать телепередачу Владимира Соловьева в «Валдай. Бункер. Путин», – пишет независимое российское издание ZNAK

Но Путин вернулся. И все еще остается неясно, перенес ли коронавирус глава Кремля или просто решил перебдеть и самоизолироваться на время. Как бы там ни было, но этот момент станет еще одной тайной, связанной с личностью Путина.

Политики, которые переболели и не скрывают этого

Как показывает практика, никто не застрахован от коронавируса. Тем более политики и известные люди много путешествуют, всегда руки друг другу пожимают и контактируют с огромным количеством людей. Фокус рассказывает, кто из политиков заболел COVID-19 и не скрыл этот факт.

Первым президентом, побывавшим в карантине, стал глава Монголии Халтмаагийн Баттулга. В конце февраля он вернулся из Китая после официального визита и лег в больницу на карантин. COVID-19 у президента обнаружен не был, но страху в монгольском правительстве навел.

А вот первым подтвержденным заболевшим среди политиков стал князь Монако Альберт II. Диагноз подтвердился 17 марта, а за неделю до этого князь встречался с принцем Чарльзом. Так COVID-19 добрался и до Букингемского дворца. Вирус обошел королеву Елизавету, но она все же самоизолировалась в Виндзорском замке на всякий случай.

Кроме принца Чарльза коронавирусом заболел и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Недуг был побежден, а позже Джонсон стал отцом и назвал сына в честь двух врачей, лечивших его от COVID-19.

Борису Джонсону пришлось провести несколько неприятныйх дней жизни в реанимации

Коронавирус был обнаружен и у замминистра здравоохранения Великобритании и члена парламента Надин Доррис.

В американском правительстве также зафиксированы случаи заболеваний. Сенатор Рэнд Пол узнал о заболевании случайно: симптомов не было, а тест решил пройти только ради профилактики. Он стал первым сенатором США, у которого подтвердился диагноз.

В конце марта от коронавируса умерла 86-летняя испанская принцесса Мария Тереза. Она стала первой жертвой COVID-19 среди членов королевских семей Европы.

29 марта во Франции от коронавируса скончался бывший министр промышленности Патрик Девиджян. Сначала его состояние оценивали как стабильное, однако спасти 75-летнего экс-министра все же не удалось.

Среди французских политиков коронавирусом переболел также министр культуры Франк Ристер.

Канцлер Германии Ангела Меркель 22 марта добровольно ушла на карантин. Врач, который делал ей прививки, заболел коронавирусом, но у канцлера заболевания не выявили.

Не радужная ситуация в Иране, там поражены COVID-19 по меньшей мере четверо политиков. Заразились также руководитель целевой группы по борьбе с коронавирусом Ирай Харирчи и вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масума Ебтекар. До этого коронавирусом заболели заместитель министра здравоохранения и председатель комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Мужтаба Зиннури.

COVID-19 поражает если не самих политиков, то их ближайших родственников. Жена премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегония Гомес заразилась коронавирусом. Старший сын президента Сербии Александра Вучича Данило тоже стал жертвой COVID-19.

Обнаружен коронавирус у президента правительства Каталонии Кем Тора и вице-президента Каталонии Пере Арагонеса.

У министра окружающей среды Польши Михала Вося также выявлен коронавирус. Вместе с ним в польском правительстве заразился член Европарламента Адам Ярубас.

А вот итальянское правительство почти всех парламентариев отправило в самоизоляцию сразу после вспышки эпидемии на севере страны. Успели заразиться глава региона Пьемонт Альберто Чири и лидер Демпартии Никола Зингаретти.

Среди украинских политиков – только депутаты

Первым политиком в Украине, у которого официально обнаружили коронавирус, стал нардеп от депутатской группы «Доверие» Сергей Шахов. Депутат уверяет, что заразился COVID-19 в Украине, но, по другим источникам, нардеп вместе с несколькими политиками летали в начале марта в Куршавель.

Кстати, именно Шахов и сообщил о втором эпизоде заражения среди украинских чиновников – им стал его коллега Сергей Вельможный. Далее COVID-19 обнаружили у народных депутатов Руслана Горбенко, Сергея Рудыка, Анны Скороход и Александра Лукашева.

Заболели также заместитель председателя Харьковского облсовета Скоробагач и его жена. Подтвердился диагноз и у главы Запорожского облсовета Григория Самардака.

У Руслана Горбенко, нардепа от фракции «Слуга народа», также выявили коронавирус.

В конце марта от осложнений коронавируса и сложной формы сахарного диабета умер бывший заместитель председателя Киевской областной госадминистрации Олег Мищенко.