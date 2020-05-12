В США протестующие против карантина ходили по улицам с гранатометом и заходили в кафе

Группа вооруженных демонстрантов, протестовавших против карантина в американской Северной Каролине, ходила по улицам города Роли с ружьями, пистолетами и противотанковой ракетной установкой AT-4 на плечах.

Об этом сообщил у себя в Twitter журналист издания The News & Observer Трэвис Лонг.

Он также опубликовал фото протестующих, когда те зашли в сэндвич-бар Subway, чтобы купить еды. На плече у одного из мужчин находился гранатомет AT4 и два пистолета в кобурах на поясе.

"Группа 11 вооруженных демонстрантов, протестующих против карантина, прошлись по улицам Роли и заказали сэндвичи в Subway", – написал Лонг.

Демонстрация была организована группой под названием Blue Igloo, сообщает The News & Observer. Как пишет издание, она состоялась в первый день поэтапного открытия заведений в Северной Каролине во время пандемии COVID-19.

Сами протестующие назвали себя мирной группой, которые просто захотели собраться вместе, пожать друг другу руки и пройтись, чтобы подышать свежим воздухом, а не тратить попусту время дома.

Издание также пишет, что когда один из них подошел к ресторану, он спросил, можно ли зайти внутрь и сделать заказ, а также добавил, что никого не хочет пугать.

"Мы хотим быть дружелюбными. Вооруженное общество – это вежливое общество", – сказал он.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп заявил, что обладает "полной властью", чтобы снять общенациональный карантин из-за COVID-19, несмотря на распоряжения губернаторов отдельных штатов.