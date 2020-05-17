Статистика коронавируса в мире на 17 мая: в лидерах США с 23 тысячами случаев за сутки

По состоянию на 17 мая, за минувшие сутки в мире число случаев коронавируса выросло на 95 тыс., так общее количество достигло 4 млн 717 тыс. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

На данный момент лидером по распространению коронавируса в мире являются США, где за сутки было зафиксировано 23,488 случаев. Всего в США был подтвержден 1 млн 507 тыс. случаев заражения коронавирусом, от COVID-19 вылечились почти 340 тыс. больных. Активными остаются в стране 1 млн 79 тыс. случаев коронавируса. Всего в стране было проведено 11 млн тестов на коронавирус.

Также в Бразилии подтвердили почти 15 тыс. случаев, в России – 9,2 тысяч, в Индии – 4,8 тысяч, в Перу – более 4 тысяч, в Великобритании – 3,4 тысяч, в Саудовской Аравии – 2,8 тысяч, в Мексике – 2,4 тысяч и более 2 тысяч в Испании.

В Италии количество случаев коронавируса пошло на спад, за сутки там было зафиксировано 875 новых заражений.

Кроме этого, за сутки от коронавируса в мире умерли 4360 человек. Среди них в Штатах 1218 погибших, в Бразилии – 816, в Великобритании – 468, в Мексике – 290, в Италии – 153.

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