В Канаде разбился самолет Королевских ВВС

В Канаде разбился самолет пилотажной группы Королевских ВВС The Snowbirds. Катастрофа произошла возле аэропорта города Камлупс в провинции Британская Колумбия. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба Королевских военно-воздушных сил Канады (RCAF).

"Наша приоритетная задача в настоящее время – определить состояние личного состава и вспомогательного персонала аварийных служб. При необходимости будет предоставлена дополнительная информация", – говорится в сообщении ВВС Канады.

Как передало Global News, на борту самолета находились два человека. Одному из них удалось катапультироваться, другой – погиб. При падении самолет задел жилой дом, где возник пожар.

Местная жительница Дана Хингс рассказала Global News, что видела погибшую женщину и катапультировавшегося пилота самолета, который опустился на крышу дома.

Другой местный житель отметил, что самолет разбился вскоре после взлета с аэродрома.

"Этим утром поступили многочисленные сообщения о крушении самолета возле аэропорта Кэмлупс. Туда были направлены медработники и санитарные машины, один человек доставлен в больницу. Наши мысли со всеми в это трудное время", – написал в Twitter министр здравоохранения Британской Колумбии Адриан Дикс.

Как ранее сообщал Фокус:

15 мая в штате Флорида во время тренировочного полета потерпел крушение многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor.