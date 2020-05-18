Кастрюльный бунт в Испании и митинг с дистанцией в ФРГ: в Европе протестуют против карантина

В Испании жители Мадрида устроили "кастрюльный протест", требуя поскорее отменить карантинные ограничения. Акция прошла в это воскресение, 17 мая, и стала одной из многих, которые случились в Европе на этих выходных. Так, в Мадриде несколько сот человек вышли на улицу Нуньес де Бальбоа, расположенную в самом дорогом районе столицы Саламанка, где живут в основном избиратели правой Народной партии и крайне правой VOX. Об этом пишет La voz de Galicia.

На прошлых выходных протесты в Испании также прошли в районе Саламанка, фактически под окнами властьимущих, однако на прошлых выходных акции протеста распространились и на другие районы Мадрида и другие города. Те, кто не рискнул выйти на улицу, чтобы присоединиться к протесту, поддержали его с балконов и высунувшись в окна. Участники акции протеста колотили по кастрюлям ложками, требовали отставки премьер-министра Педро Санчеса, но при этом старались соблюдать дистанцию. За этим следили несколько десятков полицейских. Подобные акции протеста прошли также в Кордобе и Валенсии.

Подобные протесты прошли в ряде других европейских стран. И хоть Европе начали смягчать ограничения, связанные карантином из-за пандемии коронавируса, граждане считают эти меры недостаточными и вышли на уличные протесты.

Так в Лондоне около 200 человек 16 апреля вышли на демонстрацию в Гайд-парк, чтобы выразить недовольство сохранением ограничений в связи с эпидемией. Полиция задержала шестерых активистов, среди них – Пирс Корбин, брат бывшего лидера лейбористов Джереми Корбина, сообщил Euronews.

В Италии в нескольких городах прошли акции протеста рестораторов, чей бизнес сейчас терпит катастрофические убытки. Их заведения могут вновь принимать посетителей с 18 мая при условии соблюдения санитарного протокола. Работники отрасли считают его слишком жестким и опасаются разорения. В Риме рестораторы провели "молчаливую" акцию.Многие из них просто не смогут уже открыться, так как оказались на грани банкротства, не получив от государства финансовой поддержки. В Милане рестораторы собрались у знаменитого собора. "Я просто не откроюсь, – рассказал Фабио Дзенателло, владелец ресторана в Милане. – Мне разрешили заполнить лишь шесть мест, еще шесть человек трудятся в заведении. Мы в таком составе можем сыграть в мини-футбол, и только. Наша кухня не рассчитана на заказы на вынос. Очень трудно понять, что вы сегодня вправе делать, а что нет".

В Штутгарте, Германия, более пяти тысяч человек 17 мая приняли участие в акции протеста против ограничений. Они были недовольны тем, что послабление карантина началось только 15 мая, когда многие бизнесмены уже понесли невосполнимые убытки. Изначально участники акции протеста собирались соблюдать дистанцию, и даже нанесли отметки на асфальт. Но придерживались дистанции не все, также многие явились без медицинских масок.

Однако, в Швейцарии попытка собраться на массовую акцию протеста успехом не увенчалась. Когда несколько сотен швейцарцев вышли с требованием отмены карантина на улицы Базеля, Берна и Цюриха, то их разогнала полиция. Собрания более пяти человек в стране под запретом.

Как ранее сообщал Фокус:

За сутки 17 мая больше всего новых заражений диагностировали в США – 19,8 тысяч. Вслед за США идет Россияя - 9,7 тыс. новых инфицированных. За это же время в Бразилии подтвердили – 7,9 тыс. новых случаев, в Индии – 5 тыс., в Великобритании – 3,5 тыс., в Испании – 1,2 тыс.