Статистика коронавируса в мире на 21 мая: количество заразившихся приблизилось к 5 млн
По состоянию на утро 21 мая, общее количество зараженных коронавирусом в мире составило 4 996 634 человек, из которых 328 120 скончались и 1 897 466 выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.
Лидерами по заболеваемости остаются США – 1 551 853 случаев заражения. Второй страной по числу зараженных является Россия – 308 705 человек. За ней следуют Бразилия – 291 579, Великобритания – 249 619, Испания – 232 555.
По количеству умерших также лидируют США, всего от болезни там скончались 93 439 человек. В Великобритании умерло 35 786 пациентов с коронавирусом, в Италии – 32 330, во Франции – 28 135, в Испании – 27 888.
Согласно данным Worldometer, за последние сутки больше всего новых заражений диагностировали в Бразилии – 21 472. Вслед идут США – 21, 408. В России подтверждено 8 764 новых случаев заражения.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 20 мая, общее количество зараженных коронавирусом в мире составило 4 897 567 человек, из которых 323 285 скончались и 1 688 619 выздоровели.
- По состоянию на утро 20 мая в Украине подтверждено 19 230 случаев COVID-19, 5595 человек выздоровели, 564 умерли.