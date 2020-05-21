Выборы в США: сына Байдена вызвали в Сенат в рамках расследования его деятельности в Украине

Комитет Сената США по внутренней безопасности и вопросам государственного управления принял решение о вызове на слушания сына бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера, относительно его деятельности на должности в украинской энергетической компании Burisma.

Об этом передает Голос Америки.

В штабе вероятного кандидата в президенты США от Демократической партии Байдена-старшего восприняли решение комитета Сената негативно, как попытку республиканского большинства сохранить Трампа на посту президента.

Примечательно, что во время голосования в Комитете все сенаторы-республиканцы (8 человек) поддержали резолюцию о вызове Байдена-младшего, в то время как все демократы (6 человек) – высказались против.

Предложение направить повестку Хантеру Байдену исходило от главы Комитета Рона Джонсона.

"Сенатору Джонсону следовало бы работать сверхурочно, чтобы спасать жизни американцев, - однако вместо этого он стремится сохранить работу президенту", – заявил пресс-секретарь предвыборного штаба Байдена Эндрю Бейтс.

Как ранее сообщал Фокус:

На 3 ноября в США запланированы президентские выборы. Главным соперником действующего главы Белого дома будет кандидат от Демократической партии Джо Байден.

При этом Трамп неоднократно обвинял Байдена и его сына Хантера в коррупции и настаивал на необходимости расследования их деятельности как в США, так и в Украине.