Не рассчитывайте на эффективную вакцину, ее так и не создали для SARS и MERS, – ученый

Ведущий американский ученый заявил, что люди не должны рассчитывать на разработку эффективной вакцины от COVID-19 в ближайшее время. Об этом сообщает The Guardian.

Специалист в области инновационных исследований рака, СПИДа и генома человека Уильям Хейзелтин сказал, что лучший способ борьбы с пандемией – это тщательное отслеживание инфекций и строгие меры изоляции, когда коронавирус начинает распространяться.

Он добавил, что вакцина может быть разработана, но он "не будет слишком на нее рассчитывать". Эксперт призвал людей носить маски, мыть руки, дезинфицировать поверхности и соблюдать дистанцию.

"Не слушайте политиков, которые говорят, что у нас будет одна (вакцина, – ред.) ко время их переизбрания. Возможно, мы это сделаем, но я говорю, что это ни в коем случае не беспроигрышное дело. Каждый раз, когда люди пытались создать вакцину против SARS и MERS, она фактические не защищала", – говорит Хейзелтин.

По его словам, ранее разработанные вакцины, для других типов коронавируса, не смогли защитить слизистые оболочки носа, откуда вирус обычно попадает в организм.

Хейзелтин считает, что США и другие страны не сделали достаточно для того, чтобы "принудительно изолировать" людей, подверженных воздействию вируса. Также он высоко оценил усилия Китая, Южной Кореи и Тайваня по обузданию вируса.

Эксперт говорит, что наихудшим образом справились США, Россия и Бразилия, которые входят в первую тройку стран мира по распространению коронавируса.

В среду, 20 мая, в Бразилии был зарегистрирован небывалый скачок числа инфицированных – 19 951 случай, в результате чего, общее количество зараженных достигло 291 579 человек. Если такая тенденция сохранится, то Бразилия в скором времени обгонит Россию с ее 308 705 случаями коронавируса.

Министерство здравоохранения Бразилии выпустило новые рекомендации, в которых разрешило более широкое применения противомалярийных препаратов в случаях легкого течения COVID-19. Противомалярийные препараты активно рекламирует в своей стране президент Жаир Болсонару.

После долгих попыток разрекламировать препарат, прездидент США Дональд Трамп пообещал, что прекратит прием гидроксихлорохина. Два дня назад Трамп признался, что принимает этот препарат полторы недели по одной таблетке в день вместе с "начальной дозой" антибиотика азитромицин.

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