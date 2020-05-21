США пока не будут отменять запрет на въезд иностранцев из-за коронавируса
Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макенани на брифинге заявила, что США пока не будут отменять запрет на въезд иностранцев из Великобритании и стран ЕС, которую в марте ввел президент Дональд Трамп из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщается на сайте Белого дома.
"У нас пока нет графика по этому поводу. Главная забота президента – это защитить американцев. Его ограничения на поездки спасли жизнь. Таким образом, у нас нет никаких заявлений о том, когда мы будем готовы возобновить поездки. Но его (Трампа) приоритет, его вопрос номер один – это Америка, здоровье и благополучие нации ", – заявила Макенани.
Отметим, в Евросоюзе остались недовольны решением президента Дональда Трампа ввести запрет на въезд в США для граждан ЕС.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент США Дональд Трамп первоначально исключил Великобританию и Ирландию из перечня стран, граждане которых попали под 30-дневный запрет на въезд в США в целях борьбы с распространением коронавируса.
- В МИД Украины сообщили, что запрет на въезд в США из-за пандемии коронавируса не касается граждан Украины, если они не посещали страны Шенгенской зоны.