В США от коронавируса умер дворецкий Белого дома при 11 президентах

В США от коронавируса умер бывший дворецкий Белого дома Уилсон Рузвельт Джерман. В резиденции президентов США он проработал с 1957-го по 2012 год, выполняя обязанности уборщика, швейцара и дворецкого. Об этом сообщил FOХ5.

Уилсону Рузвельту Джерману был 91 год. Он служил 11 президентам – от Дуайта Эйзенхауэра до Барака Обамы.

В 1957 году он начал работать в Белом доме в качестве уборщика. В годы правления Джона Кеннеди его назначили дворецким. В 1997 году Джерман ушел в отставку, однако вернулся в 2003-м и проработал до 2012-го метрдотелем при Обаме.

"Он был настоящим. Он был тихим, но строгим человеком. Очень щедрым, никогда не суетился и не жаловался. Всегда говорил, что прожил благословенную жизнь", – сказала внучка Джермана Шанта Тейлор Гей.

Соболезнования близким бывшего дворецкого выразила экс-первая леди и госсекретарь США Хиллари Клинтон.

"Мы с Биллом (Клинтоном) внезапно узнали о кончине Уилсона Рузвельта Джермана в возрасте 91 года от коронавируса. Джерман служил дворецким в Белом доме при 11 президентах и помог поколениям первых семей чувствовать себя как дома, в том числе и нашей семье. Наши искренние соболезнования родным и близким", – написала Клинтон в Twitter.

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