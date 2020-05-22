Португальского рэпера, который фотографировался с игрушечными деньгами, запытали до смерти грабители

Мир
Давид Мота пропал более двух месяцев назад

Португальский рэпер Давид Мота, выступавший под псевдонимом Mota Jr, был найден мертвым после исчезновения около двух месяцев назад. Мота постоянно постил фото с пачками денег и дорогими машинами. Его выкрали, пытались получить деньги, но у него ничего не было. Об этом пишет The Sun.

28-летнего рэпера похитили двое вооруженных грабителей, которые, как считает полиция, пытались "выбить" из него деньги и многочисленные драгоценности, которыми он постоянно кичился в соцсетях.

В своих композициях артист также рассказывал об образе жизни миллиардера, который ведет, однако на деле он оказался совсем не богатым и жил с мамой. И грабители запытали его до смерти.

Фото: Instagram Mota Jr

Тело Мота нашли в 50 километрах от его дома в лесу. Отмечается, что его долгое время не могли опознать из-за поздней стадии разложения.

Наиболее популярный трек с участием Mota Jr — Ca Bu Fla Ma Nau, записанный совместно с исполнителем Piruka. На момент написания заметки клип на него собрал более 21 миллиона просмотров.

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