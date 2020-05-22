Португальского рэпера, который фотографировался с игрушечными деньгами, запытали до смерти грабители

Португальский рэпер Давид Мота, выступавший под псевдонимом Mota Jr, был найден мертвым после исчезновения около двух месяцев назад. Мота постоянно постил фото с пачками денег и дорогими машинами. Его выкрали, пытались получить деньги, но у него ничего не было. Об этом пишет The Sun.

28-летнего рэпера похитили двое вооруженных грабителей, которые, как считает полиция, пытались "выбить" из него деньги и многочисленные драгоценности, которыми он постоянно кичился в соцсетях.

В своих композициях артист также рассказывал об образе жизни миллиардера, который ведет, однако на деле он оказался совсем не богатым и жил с мамой. И грабители запытали его до смерти.

Фото: Instagram Mota Jr

Тело Мота нашли в 50 километрах от его дома в лесу. Отмечается, что его долгое время не могли опознать из-за поздней стадии разложения.

Наиболее популярный трек с участием Mota Jr — Ca Bu Fla Ma Nau, записанный совместно с исполнителем Piruka. На момент написания заметки клип на него собрал более 21 миллиона просмотров.

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