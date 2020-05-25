В Польше украинские огурцы продавали под видом местных. Торговой сети грозит большой штраф
Польская торговая сеть Biedronka продавала огурцы из Украины, выдавая их за местные. Об этом пишет Gazeta Polska.
Кроме украинских огруцов Biedronka продавала морковь из Бельгии и Нидерландов и капусту из Франции. На маркировке всех указанных овощей местом производства была указана Польша.
Управление по защите конкуренции и прав потребителей Польши уже занялось расследованием против группы Jeronimo Martins Polska, которой и принадлежит Biedronka.
В самой сети говорят, что соблюдают все нормы маркировки продуктов, но допускают, что иностранные фрукты и овощи иногда могут продаваться под видом польских. В Biedronka это объясняют большим количеством поставок и большим объемом продаж, что может повлиять на ошибки персонала.
За введение потребителей в заблуждение Jeronimo Martins Polska может получить штраф в размере до 10% от годового оборота.
Во время эпидемии коронавируса в стране правительство Польши призывало граждан поддерживать отечественных производителей и покупать товары товары польского производства. Соответственно, неправильная маркировка могла влиять на выбор поляков.
Как ранее сообщал Фокус:
- Около 12% украинских заробитчан, которые работали в Польше, вернулись в Украину. В CASE Ukraine на этом фоне говорят, что количество денежных переводов из Польши в Украину может сократиться на целых 30%.
- Польские власти отменили обязательный двухнедельный карантин для украинских заробитчан, поэтому сезонные работники, которые решат приехать в Польшу, смогут незамедлительно приступить к работе.