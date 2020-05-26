Адвокат шамана, который ходил "изгонять Путина", подала иск в ЕСПЧ
Адвокат российского шамана Александра Габышева, который в прошлом году ходил в Москву "изгонять Путина", подала иск в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщает издание Сибирь.Реалии.
Таким обрзом, защита Габышева хочет решить вопрос с незаконным по их словам помещением шамана в психоневрологический диспансер – Габышева туда отправили без его согласия и без согласия его законных представителей.
По словам адвоката Ольги Тимофеевой, в Минздраве РФ ей только ответили, что к Габышеву не пускают посетителей из-за карантина, а на вопрос, почему его поместили в диспансер, ответа так и не последовало.
Также Тимофеева добавила, что Габышеву не всегда, но все же дают возможность несколько минут в день звонить кому-либо. "Но вот сегодня я до него дозвониться ещё не смогла", – говорит адвокат.
"Насколько все это затянется… По опыту можно сказать, что в ЕСПЧ дела быстро не решаются", – добавила Тимофеева.
За 2018 год Россия больше всех других стран оставила неисполненными решения ЕСПЧ – 1585 шт. Следом за РФ идут Турция (1237), Украина (923) и Румыния (309).
Кроме того, в 2015 году президент Путин подписал закон, по которому КС РФ может игнорировать решения ЕСПЧ, если они расходятся с российской Конституцией. А до этого КС принял постановление, которое установило верховенство Конституции РФ над решениями Страсбурга.
Как ранее сообщал Фокус:
- 19 сентября якутского шамана Александра Габышев, который шел в Москву "изгонять Путина", задержали около 6 утра по местному времени на стоянке в Бурятии.
- По сообщениям СМИ, сторонникам шамана силовики не представились и не объяснили, что происходит. Подъехали "два автобуса с полицией", Габышева "скрутили и загрузили вместе с тележкой" и увезли в сторону Улан-Удэ.
- Позже в Бурятии местные жители вышли на акцию протеста против местных выборов и также потребовали освободить задержанных сторонников якутского шамана. Акцию разогнали силовики.
- 20 сентября шамана Габышева, который шел в Москву "изгонять Путина", доставили в Якутск и поместили в психдиспансер.
- В декабре 2019 года Габышев во второй раз отправился в Москву "изгонять Путина". На время эпидемии коронавируса его уголовное преследование прекратили, но 12 мая 2020-го в Якутске шамана еще раз задержали и увезли в психдиспансер.