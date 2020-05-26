Джоан Роулинг опубликует свою первую детскую книгу не о Гарри Поттере
Британская писательница Джоан Роулинг анонсировала свою первую книгу, которая не будет связана с Гарри Поттером. Об этом сообщает ВВС.
Писательница решила опубликовать свою повесть под названием "Икабог". По словам Роулинг, это ее первая сказка, а также история, не связанная с предыдущими работами.
Роулинг отметила, что писала книгу более 10 лет назад для своих детей, и решила ее выпустить во время пандемии.
"Это для детей находящихся в изоляции, или даже для тех, кто вернулся в школу в эти странные, тревожные времена", – говорит Роулинг.
По задумке Роулинг, главы "Икабог" начнут публиковаться бесплатно в онлайне с 10 июля на одноименном сайте Икабог (Ickabog).
Изначально автор хотела опубликовать повесть после того, как в 2007 году вышел седьмой и последний роман о Гарри Поттере. Но позже она решила отдохнуть и временно отложила рукопись.
"Со временем я начала думать, что история принадлежит двум моим младшим детям, потому что я читала ее им по вечерам, когда они были маленькими, что всегда было счастливым семейным воспоминанием", – говорит Роулинг.
Но несколько недель назад писательница предложила свои детям достать книгу с чердака и они поддержали ее.
На фото страниц, размещенных в Twitter Роулинг, стали известные имена нескольких персонажей – Бертрам и Король Фред.
Как ранее сообщал Фокус:
- Джоан Роулинг выкупила дом, который вдохновил ее на создание романов о Гарри Поттере. Британская писательница вернула себе семейный дом в деревушке Тутсхилл.
- По данным Forbes, Джоан Роулинг за 2019 год заработала 92 миллиона долларов. При этом, на сегодняшний день, главный источник дохода автора не от продажи книг, а за театральные постановки и тематические парки.