Статистика пандемии коронавируса на 27 мая: в Бразилии почти 400 тысяч случаев болезни

По состоянию на утро 26 мая в мире заразились коронавирусом 5 млн 589 тыс. человек. Скончались от COVID-19 346 тыс., а выздоровели 2 млн 286 тыс. пациентов. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Первое место по количеству случаев и смертей занимают США (1 681 212 подтвержденных случаев, из которых 98 916 завершились летальным исходом). Выздоровели там 384 тыс. пациентов.

На втором месте находится Бразилия, общее число заразившихся коронавирусом с начала эпидемии в стране достигло 391 тыс. человек, умерли 24 512, выздоровели – 158 тыс.

На третьем месте по количеству инфицированных находится РФ (362 тыс.) При этом в России наблюдается низкая смертность – скончались 3,8 тыс., а выздоровели 131 тыс.

Статистика коронавируса в других странах из ТОП-10 по количеству зараженных:

4. Великобритания (266 тыс. инфицированных, 37,1 тыс. из них умерли)

5. Испания (236 тыс. инфицированных, 27,1 тыс. из них умерли)

6. Италия (230 тыс. инфицированных, 32,9 тыс. из них умерли)

7. Франция (182 тыс. инфицированных, 28,5 тыс. из них умерли)

8. Германия (181 тыс. инфицированных, 8,3 тыс. из них умерли)

9. Турция (158 тыс. инфицированных, 4,3 тыс. из них умерли)

10. Индия (150 тыс. инфицированных, 4,3 тыс. из них умерли)

Как ранее сообщал Фокус:

Несмотря на стремительный рост количества зараженных и умерших, президент Бразилии Жаир Болсонару продолжает призывать к смягчению карантина с целью спасти экономику страны.