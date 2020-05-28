Миннеаполис в огне после смерти Джорджа Флойда: в США призывают убивать копов и грабят магазины

Инцидент произошел 26 мая на оживленной улице Миннеаполиса, штат Миннесота, США. При задержании чернокожего мужчины один из полицейских давил на шею задержанного коленом, пока тот не потерял сознание. Погибший Джордж Флойд неоднократно повторял, что не может дышать, но полицейский продолжал давить. Видео было снято свидетелями, которые просили полицейского остановиться и повторяли, что парень сейчас умрет. Задержанному вызвали скорую, но вскоре после инцидента парень умер. Позже стало известно, что его подозревали в том, что он расплатился поддельной купюрой в 20 долларов.

Это спровоцировало масштабную акцию протеста. Тысячи жителей Миннеаполиса вышли на мирную демонстрацию с плакатами "Прекратите убивать черных людей", "Я не могу дышать" (слова, которые повторял погибший), "Я не являюсь угрозой", "Жизнь черного тоже имеет значение".

Семья погибшего отметила, что 46-летний Флойд никогда не проявлял агрессии. Погибший работал водителем грузовика, а позже стал охранником в магазине. Его коллеги отмечают, что он всегда был вежлив и не совершал ничего противозаконного.

Покойный Джордж Флойд

Впрочем, кроме протестующих на улицу вышли и представители расистских организаций. Члены группировки Конфедерация 901 насмехались над собравшимися, предлагая им "пойти на пробежку", намекая на скандальное убийство чернокожего Ахмада Арбери, которого хладнокровно застрелили отец и сын во время пробежки в Брансуике, штат Джорджия.

Хотя организаторы призывали митингующих к ненасильственному протесту, некоторые участники акции разбили в местном полицейском участке окна и повредили патрульные автомобили, а также наносили на здание граффити, призывающие убивать копов.

В ответ полиция облачилась в обмундирование для разгона протестов и применила слезоточивый газ, а также резиновые пули.

Одновременно в дело вмешалось ФБР. Согласно свидетельствам местной полиции, Флойд был арестован за подделку документов (по другой версии, подделку денег) и, вероятно, находился под воздействием алкоголя или наркотиков. По словам полицейских, мужчина сопротивлялся при задержании.

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей заявил, что четверо полицейских, причастных к инциденту, были уволены. А 44-летний Дерек Човен, 19 лет прослуживший в полиции, который и давил коленом на шею задержанного, отказался давать комментарии. Куда более красноречивым оказался его послужной список с десятками жалоб граждан и случая стрельбы по подозреваемому после жалобы в полицию на громкий шум в квартире. Позже Човен сообщил, что 21-летний мужчина пытался отобрать у него оружие. Тогда пострадавшего доставили в клинику, и он выжил.

Мирный протест довольно быстро перерос в массовые беспорядки. Сотни людей приняли участие в поджогах по всему городу.

Одновременно по всему городу начались грабежи магазинов. Особенно пострадали ликеро-водочные. Мародеры разбили окна и вынесли оттуда весь товар. Остановить их было некому, потому что вся полиция была занята сдерживанием протестов, происходящих по всему городу.

Убийство Джорджа Флойда стало одним из череды громких убийств темнокожих, которые случились в разных штатах Америки. Одним из наиболее резонансных стало упомянутое выше убийство 25-летнего Арбери, который погиб еще 23 февраля во время пробежки. Тогда чернокожего парня застрелили бывший коп с сыном, а местный прокурор пытался выдать инцидент за акт гражданской сознательности – якобы стрелки заподозрили бегущего парня в шортах в том, что он грабитель, который скрывается с места преступления. Показательно, что убийц взяли под стражу лишь после публикации в соцсетях видео с места событий.

13 марта в США была застрелена в собственном доме в Луисвилле, штат Кентукки, медсестра Бреонна Тэйлор. 26-летняя девушка была убита полицейскими, которые ворвались в дом около часа ночи, расследуя дело о продаже наркотиков и подозревая в этом ее парня. Мать погибшей рассказала, что полицейские не стучали и не предупреждали о том, что заходят. Правоохранители, в свою очередь, объяснили происшествие тем, что парень Бреонны начал стрелять и ранил одного из них в ногу. Из тела погибшей было извлечено восемь пуль, она скончалась на месте.

Немалый резонанс вызвал и другой случай, также ставший достоянием общественности благодаря видеосъемке. Белая женщина, вице-президент американской компании по управлению активами Franklin Templeton по имени Эми Купер устроила скандал в Центральном парке Нью-Йорка, когда темнокожий мужчина Крис Купер (однофамильцы) попросил ее взять собаку на поводок, как того требуют правила парка, и не распугивать птиц, за которыми он наблюдал.

Эми отказалась надевать на собаку поводок, возмутилась тем, что ее снимают, и позвонила в полицию, сказав при этом, что "афроамериканец угрожает ее жизни". Полиция посчитала вызов ложным. После инцидента сестра Криса Купера выложила видео в соцсети, спровоцировав крупный скандал. В компании осудили действия Эми Купер и уволили ее, а собаку, которую Эми грубо волокла за собой за ошейник, у нее отобрали.

События в Миннеаполисе, которые пока не идут на спад, прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он призвал ФБР "как можно скорее расследовать происшествие" и добавил, что сердцем он с семьей Джорджа Флойда, а "справедливость восторжествует!".

Однако в СМИ и соцсетях довольно популярно мнение, что именно политика Трампа, его резкие высказывания и заигрывание с ультраправыми, спровоцировали обострение проблемы расизма в США. Президента неоднократно уличали в том, что он оскорбительно высказывается в адрес афроамериканцев, женщин, оппонентов и просто всех, кто ему не нравится. В 2019 году он назвал Балтимор, штат Мэриленд, где большинство населения — чернокожие — "крысиной дырой", а четырех женщин-конгрессменов, представителей Демократической партии США, которые его критиковали, призвал вернуться в страны, где родились их предки. С не меньшей энергией он заявлял о том, что всем, кому не нравится политика США, следует покинуть эту страну.

Макс Бут, журналист издания Washington Post отмечает, что насилие над афроамериканцами является в США обычным явлением и рассказывает, что его друг, выбирая с сыном университет, полностью исключил образовательные заведения в южных штатах, опасаясь, что с его ребенком может произойти то же самое, что с Ахмадом Арбери, или теперь с Джорджем Флойдом.

Также он убежден, что его, белого мужчину, полицейский не душил бы коленом посреди улицы, будь он, Макс Бут, хоть трижды виновен. Журналист отмечает, что инцидент в Центральном парке Нью-Йорка мог бы закончится плачевно и для Криса Купера, если бы он не догадался включить камеру на телефоне. Тем временем 75 процентов республиканцев, представителем которых и является Дональд Трамп, убеждены, что белые в США подвергаются постоянной дискриминации. Бут не утверждает, что все сторонники Трампа являются расистами, но они поддерживают его расизм, не осуждая его. И припомнил инцидент 2017 года, когда чернокожие игроки в американский футбол опускались на одно колено, когда играл американский гимн, тем самым протестуя против дискриминации и расизма. Дональд Трамп был возмущен данным фактом и призывал увольнять игроков, присоединившихся к акции. "Если вас больше расстраивает спортсмен, стоящий на коленях на поле, чем полицейский, душащий коленом темнокожего задержанного – тогда у вас проблемы", – отмечает журналист.

Джо Байден, кандидат в президенты и главный противник Трампа на предстоящих выборах, записал видеообращение, в котором заявил, что семья Флойда заслуживает справедливости, а ситуация, когда его соотечественники были уверены, что равны перед законом независимо от цвета кожи, изменилась. И теперь все афроамериканцы находятся под ударом, так как это не единичный случай, а систематически происходящие инциденты.

На данный момент протесты, спровоцированные убийством Джорджа Флойда, продолжаются по всей Америке. Акции прошли в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, но были мирными. Тем временем в Миннеаполисе уже есть один погибший. Когда демонстранты разбежались при приближении полиции, был найден мертвый мужчина с пулевым ранением.

Начальник полиции Медария Аррадондо и мэр Джейкоб Фрей призвали участников беспорядков вернуться к мирным протестам. А пока поезда и автобусы будут проходить районы, ставшие опасными, без остановок.