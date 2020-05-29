Саммит G7 может пройти в Белом доме, в формате личной встречи, – пресс-секретарь Трампа

В Белом доме заявили, что лидеры стран G7 поддерживают возможность провести саммит группы не в виртуальном формате, а с глазу на глаз в Вашингтоне уже в следующем месяце.

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь администрации Трампа Кейли МакЭнани, сообщает Укринформ.

"Мы ставим себе цель, чтобы он (саммит G7 – ред.) состоялся именно в это время", – сказала МакЭнани, отвечая на вопрос, планируется на июнь саммит в Белом доме.

По ее словам, эту идею поддержали другие участники формата.

"Я узнала об этом два дня назад, и мне сказали, что эта идея имеет положительный отзыв со стороны мировых лидеров. Поэтому мы ставим целью, чтобы это произошло здесь (в Белом доме – ред.)", – подчеркнула пресс-секретарь администрации президента США.

Напомним, из-за коронавирусной пандемии президент США Дональд Трамп ранее отменил встречу лидеров стран G7 в Кэмп-Дэвиде, США, которая должна была состояться в июне этого года.

Как ранее сообщал Фокус:

По итогам саммита Трамп заявил, что обязательно пригласит президента РФ Владимира Путина на саммит G7 в 2020 году.