В Вашингтоне и других 40 городах США ввели комендантский час из-за протестов

В Вашингтоне, в связи с протестами из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, ввели комендантский час. Об этом пишет CNN.

Такие же меры приняли по меньшей мере и в 40 других городах США. Среди них – округ Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сиэтл и Детройт.

Также в 15 штатах к поддержанию правопорядка дополнительно привлекли 5 тыс. нацгвардейцев. В запасе у властей еще есть 2 тыс. человек, которых в случае необходимости тоже мобилизуют.

В штате Миннесота, который и стал эпицентром протестного движения перекрыли главные автомагистрали.

В знак солидарности с американцами на протесты вышли и британцы. Лондонская полиция вчера задержала 23 активистов. По большей части основным аргументом полицейских при задержаниях было нарушение карантина.

Как ранее писал Фокус:

27 мая СМИ сообщили о том, что в Миннеаполисе при задержании умер темнокожий мужчина – полицейский задушил его коленом. При этом, умерший повторял что он не может дышать.

В связи с происшествием в городе вспыхнули протесты. Протестующие даже сожгли полицейский участок, сотрудников эвакуировали с крыши на вертолете.

В Миннеаполисе арестовали бывшего полицейского Дерека Шовина, который при задержании задушил Джорджа Флойда. Дереку вменяют убийство третьей степени (категория убийств в трех штатах США – Миннесоте, Флориде и Пенсильвании) и убийство по неосторожности.