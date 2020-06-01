Терроризм или случайность. Что известно о Богдане Вечирко, пытавшемся проехать через толпу в Миннеаполисе

Как сообщает MPR News, инцидент произошел на мосту межштатного значения 35W (шоссе I-35W), по которому шли протестующие из-за убийства Джорджа Флойда. Автоцистерна попыталась проехать сквозь толпу людей. Как позже сообщили местные власти, ни один протестующий не пострадал, а водитель автоцистерны был доставлен в больницу, где его взяли под стражу.

По словам демонстрантов, на пути у грузовика так же были и дети, которые принимали участие в шествии многотысячной толпы. В Государственном департаменте транспорта заявили, что на тот момент мост между двумя штатами был закрыт, поэтому пока до конца не ясно, как автоцистерна могла попасть на автомагистраль.

"Похоже, что у водителя получилось объехать заграждения, и в конечном итоге он смог попасть в эту область", – заявил на пресс-конференции комиссар исправительных учреждений Пол Шнелл.

Позже стало известно, что водителем является 35-летний мужчина из округа Отсего. Его мотивы в настоящий момент неизвестны. Государственный Патруль Миннесоты и Бюро Уголовного Задержания штата ведут расследование.

Губернатор штата Тим Уолз назвал произошедшее "ужасающей картиной на нашем телевидении" и добавил, что грузовик перевозил легковоспламеняющиеся вещества. Также местные власти сообщили, что водитель был доставлен в медицинский центр округа Хеннепин штат Миннесота, но позже был выписан и взят под арест.

Комиссар Департамента общественной безопасности Джон Харрингтон добавил, что на мосту находились от 5 до 6 тыс. человек, когда на него въехала автоцистерна. Харрингтон отметил, что местные и государственные правоохранители рассматривают инцидент, как "уголовное дело".

При этом, как сообщают очевидцы в Facebook, водитель начал сигналить протестующим задолго до того, как подъехал к ним, и перед самой остановкой объехал одного человека, который не захотел сходить с дороги.

"У меня есть информация из первых рук, что водитель не террорист. Теперь я почти уверен, что мы стали свидетелями совершенно трагической ситуации. Владелец автозаправочной станции LYN36 связался со мной, чтобы сказать, что водитель является украинским иммигрантом и доставил бензин на заправку. Он не имел никакого намерения нанести вред, и, вероятно, не знал ни о демонстрации, ни о досрочном закрытии автострады в последнюю минуту", — местный житель, принимавший участие в акции протеста на мосту.

По данным CBS Minnesota, за рулем автоцистерны находился выходец из Украины Богдан Вечирко. Из грузовика водителя вытащили протестующие, которые и разбили мужчине лицо еще до прибытия полиции. Но нанести еще большие травмы мужчине на дали другие демонстранты, которые охраняли водителя до приезда полиции.

Вечирко работает на грузовую компанию Kenan Advantage как независимый подрядчик. Компания уже заявила, что сотрудничает со следствием.

Русскоязычный сайт Vinograd.us пишет, что Богдан Вечирко — выходец из Виницкой области. При этом издание не указывает источники такой информации.

Несколько пользователей в Facebook из Миннеаполиса нашли страницу Богдана Вечирко в Facebook (сейчас она уже недоступна). На странице были размещены фотографии мужчины в военной форме, а среди его друзей было замечено большое количество ветеранов АТО и военнослужащих, на основании чего пользователи сделали вывод, что он служил в украинской армии. Стоит отметить, что позже один из пользователей извинился за то, что поделился страницей не того человека.

Фото Богдана Вечирко с удаленной страницы в Facebook

На сайте Федеральной избирательной комиссии содержится информация о пожертвовании, которое делал житель города Отсего с именем Богдан Величко в пользу комитета Трампа "Сделаем Америку снова великой" в размере 100 долларов.

Сейчас в американском сегменте Facebook массово распространяют якобы переписку с телефона Богдана Вечирко, в которой мужчина прощается с собеседниками. Переписку с телефона Вечирко демонстранты якобы сфотографировали на месте инцидента, а часть текста активисты зачитали в мегафон, что попало на видео с места событий. При этом в самой беседе в мессенджере принимали участие четыре человека.

Отметим, что само общение в переписке проходило в шутливой форме. Так, один из его участников пишет Вечирко: "Если твоей жене будет одиноко, то я уверен, что Нейт согласится провести с ней время, когда тебя не будет. Лол". Тем не менее, многие активисты убеждены, что мужчина собирался въехать в толпу и погибнуть.

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