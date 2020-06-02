Америка в огне: в США продолжаются протесты, Трамп теряет поддержку и грозится разгонять толпы силой

Джорджа Флойда, смерть которого спровоцировала массовые беспорядки, задержали в Миннеаполисе, штат Миннесота, 25 мая по подозрению в использовании фальшивой купюры в 20 долларов. Полицейские утверждают, что он оказывал сопротивление. Свидетели записали, как полицейский душит Флойда коленом, прижимая его к асфальту, а тот просит о пощаде, повторяя "я не могу дышать!". Судмедэксперты, проводившие вскрытие, пришли к выводу, что Джордж Флойд был убит с помощью "механической асфиксии", а кроме Дерека Шовина — полицейского, который душил коленом — свою роль в убийстве сыграли и двое других правоохранителей, который давили задержанному на спину, не давая его диафрагме работать как положено.

Расследованием инцидента занялось ФБР. Четверо полицейских были уволены, а Дерек Шовен, 19 лет прослуживший в полиции, — арестован, а его жена подала на развод. Но на этом инцидент оказался не исчерпан и публика, подогретая рядом других случаев полицеского насилия, за которое никто не понес наказание, вышла на массовые протесты, которые быстро переросли в ожесточенное противостояние с полицией, мародерство и грабежи.

Участники акции в Миннеаполисе сожгли полицейский участок, несколько жилых домов и промышленных зданий, десятки автомобилей, разграбили магазины и супермаркеты. И хотя оть родственники Флойда неоднократно обращались к протестующим с просьбой не допускать насилия, это не возымело никакого действия. Тем более, что участники демонстраций, отвлекающих на себя силы полиции, и участники грабежей — это не всегда одни и те же люди. Один человек был убит неизвестным, обстрелявшим толпу протестующих из автомобиля, сначала в Миннеаполисе, а потом и в десятках других городов США, включая Нью-Йорк ввели режим ЧС и комендантский час.

Пострадали и журналисты, которые прибыли в Миннеаполис освещать происходящее. Причем доставалось им как от полиции, так и от грабителей, пытающихся отбирать аппаратуру. Полицейские стреляли в журналистов Deutsche Welle, о чем сообщили сами репортеры, отметив, что полицейские находились в состоянии сильного стресса. Всего нападению подверглись около 60 съемочных групп.

Как сообщает Associated Press, среди пострадавших — журналисты и репортеры CNN, Huffington Post, Associated Press, Los Angeles Times, Minneapolis Star Tribune, 9NEWS, MSNBC и другие.

Нападения на журналистов зафиксировали в Миннеаполисе, Нью-Йорке, Чикаго, Вашингтоне, округе Колумбия, Питтсбурге, Лос-Анджелесе, Филадельфии, Сан-Диего, Детройте и Денвере.

Столкновения с полицией в Миннеаполисе

Как сообщают журналисты, американские полицейские весьма неразборчиво применяют дубинки, стреляют резиновыми пулями, бросают светошумовые гранаты и используют слезоточивый газ.

Велши Али, репортер MSNBC, рассказал, что после первой атаки полиции они с командой подняли руки и закричали: "мы журналисты!", но те ответили, что им все равно, и продолжили стрелять. Велши резиновая пуля попала в ногу, а независимой фотожурналистке Линде Тирадо пуля попала в лицо. Женщина сообщает, что, вероятно, потеряла зрение на одном глазу. Не помогли и заверения губернатора Миннесоты Тима Вальца, который после скандального ареста команды CNN в пятницу, пообещал, что журналистам больше не будут мешать работать.

Дэн Шелли, исполнительный директор Ассоциации цифрового теле- и радиовещания (RTDNA), обвинил полицию в целенаправленных нападениях на репортеров.

"Полицейские намеренно нападают на журналистов, которые четко были идентифицированы, как работники СМИ", — говорит Шелл. Репортер Minneapolis Star Tribune Крис Серрес сообщил, что его под дулом пистолета заставили лечь на землю, после того, как в него попали резиновой пулей и он задыхался от слезоточивого газа. Автомобиль его коллеги по Star Tribune Райана Фэрклота был обстрелян, окна разбились и осколки порезали ему руки и лицо.

Корреспондент Los Angeles Times Молли Хеннесси-Фиске заявила что хоть она и около дюжины других журналистов кричали, что они сотрудники СМИ, полицейские Миннесоты продолжали стрелять в них в упор.

Столкновения протестующих с полицией были также зафиксированы в Нью-Йорке, Атланте (штат Джорджия), Альбукерке (штат Нью-Мексико), Фонтане, Сан-Хосе (штат Калифорния) и Хьюстоне (штат Техас). Во время протестов в Детройте, когда полиция открыла огонь по протестующим, был застрелен 19-летний парень.

В Атланте двое полицейских были арестованы, трое — отстранены от работы, после того, как в Сеть попали видеозаписи с их нагрудных камер, на которых видно, как они бьют електрошокерами девушку в машине, вынуждая выйти ее из салона, а ее парня, что был за рулем, вытаскивают через другую дверь, разбив окно в авто и выстрелив в него из тазера несколько раз.

Тем временем в Нью-Йорке два полицейских экипажа пытались протаранить толпу протестующих, которые шли по Бруклинскому мосту. Отмечается, что несколько людей получили легкие травмы.

В Миннеаполисе бойцы Нацгвардии и полиция, патрулируя жилой район, без всякой видимой причины начали стрелять по женщинам, которые снимали их с балкона собственного дома. Сначала полицейские потребовали от них вернуться в дом, а потом, потом после приказа командира "поджарить их!" (Light them up!), начали стрелять.

К слову, не все полицейские США заняты исключительно немотивированными нападениями на всех, кто им попадется под руку, некоторые, наоборот, проявили солидарность и присоединились к протестующим. В Хьюстоне, родном городе погибшего Флойда, начальник полиции Арт Асеведо встал на колени вместе с протестующими. То же сделали несколько копов в Нью-Йорке, некоторые полисмены держали плакаты с надписью "нет полицейской жестокости", а соседнем Нью-Джерси начальник полиции округа Камден Джо Высоцки присоединился к демонстрантам во главе марша с табличкой "Выступить в знак солидарности".

Полицейские, поддерживающие протестующих в Майами, штат Флорида

Вечером 31 мая во время протестов в Нью-Йорке была задержана дочь мэра города Билла де Блазио. 25-летняя Кьяра принимала участие в протестах на пересечении Бродвея и 12-й. Собралось около сотни человек. Полиция потребовала, чтобы толпа демонстрантов очистила дорогу, однако те не подчинились. В итоге они были задержаны. Всем им предъявили обвинения в нарушении общественного порядка, после чего отпустили. Также протестующие перекрывали Манхеттенский мост, одновременно были разграблены несколько магазинов в Бруклине и на Юнион-сквер. Билл де Блазио является мэром Нью-Йорка с января 2014 года и его уже раскритиковали за пассивность, хотя он опубликовал видео, на которым видно, как чиновник общается с участниками акций протеста.

Это, впрочем, не особенно помогло успокоить толпы. Как пишет Денис Фраевич, житель Нью-Йорка, родом из Санкт-Петербурга, который провел минувшую ночь на улицах города, фотографируя происходящее, "город отдали на откуп мародерам", а полиция игнорировала любые нарушения порядка, кроме прямых нападений на правоохранителей.

По словам фотографа, это привело к тому, что в ограблениях принимали участие даже жители соседних штатов, съехавшихся в беззащитный город.

Разграбленная улица в Сохо

Участники "протестов", грабящие магазины

Резонанс вызвал и пугающий инцидент с бензовозом, который едва не въехал на полной скорости в толпу протестующих, перекрывших въезд на мост в Миннеаполисе. Водитель был избит участниками акции, а затем передан полиции. Позже выяснилось, что за рулем автоцистерны Богдан Вечирко, 35-летний сторонник Трампа и, вероятно, выходец из Украины. Стоит отметить, что одной из популярных в соцсетях версий стало предположение, что водитель хотел совершить теракт, но в самый последний момент передумал. Основой этой версии стала якобы переписка с изъятого протестующими телефона Богдана Вечирко, зачитанная в мегафон прямо на месте происшествия. В то же время губернатор Миннесоты назвал произошедшее глупостью и дорожной яростью.

Не меньше внимания привлекла и (без)деятельность Дональда Трампа, который, если верить опросам, теряет поддержку избирателей.

Сообщения СМИ о том, что Трамп с семьей прятался в бункере во время акций протеста под Белым домом, нанесли еще один удар по имиджу сильного и решительного президента, обещавшего избирателям навести в стране порядок. Тем более, что его оппоненты и ранее обвиняли Трампа в отсутствии мужества, ссылаясь на то, что он "откосил" от службы во Вьетнаме по состоянию здоровья.

К слову, подземный бункер использовали в последний раз 11 сентября 2001 года. Вице-президент Дик Чейни и 43-й американский президент Джордж Буш спускались в укрытие, поскольку власти опасались, что террористы направят один из самолетов на Белый дом.

Столкновения у Белого дома в Вашингтоне

В столкновениях у Белого дома пострадали около 60 правоохранителей, шестеро участников акции протеста были арестованы. Протестующие жгли американские флаги и ветки деревьев, выламывали дорожные знаки и бросали в полицейских камни и бутылки.

Сам Дональд Трамп ранее заявлял, что "всегда будет против насилия и беспорядков". "Я стою перед вами в решительном противостоянии любому, кто использует эту трагедию, чтобы грабить, нападать и угрожать", – говорил он. Но сейчас его критикуют даже консервативные СМИ. К примеру, центральной публикацией на главной странице издания National Interest заняла статья обозревателя Джейкоба Хейлбранна, который обвинил президента в том, что тот фактически покинул свой пост и ушел "в самоволку".

"Трамп только пишет разжигающие и противоречивые твиты и не способен обеспечить закон и порядок, о которых столько распространяется", — пишет журналист. Автор отмечает, что Трамп клеймит ультралевое движение "Антифа", называя его террористической организацией, но не делает ничего, чтобы пресечь грабежи и поджоги, которыми зачастую занимаются уголовники, а не участники протестов.

Имидж слабого президента Трамп не переживет и потеряет шансы на переизбрание, уверен автор.

Британский The Guardian, ориентирующийся на горожан с леволиберальными взглядами, прямо говорится о том, что Трамп подвел свою страну. В 2016 году он обещал навести порядок, заявляя, что у него есть послание для американцев.

"Преступления и насилие, которые сегодня сотрясают нашу страну скоро, — я имею в виду очень скоро, — прекратятся", — говорил политик на съезде республиканцев в Кливленде. И если в течение трех следующих лет Трамп "выезжал" на удаче, то теперь его бездействие и неосторожные заявления только усугубляют ситуацию, спровоцированную расовыми противоречиями и экономическим кризисом.

Президента США обвиняют и в том, что слабое моральное лидерство, расовый раздор, грубая и вульгарная риторика, размывание норм и подрыв доверия к общественным и государственным институтам, ослабили Америку и сделали ее беззащитной перед коронавирусом, экономическим кризисом и последовавшей волной протестов.

"Нация напрасно ждет от президента речи, которая поможет залечить раны, обрести общую цель и признать годы дискриминации афроамериканцев. Это требует эмпатии и культуры, которыми Трамп не обладает. Он публичная личность, у него есть только культ самого себя – этакого властного белого брокера, который основан на превосходстве белой расы и расизме. США нужен настоящий лидер, тот, которым он не является", — критикуют Трампа в статье.

Дэвид Герген, старший политический аналитик CNN, который был советником Белого дома при четырех президентах и профессор Гарварда, считает, что Дональд Трамп тратит время на написание потока спорных постов в столь любимом им Twitter, в которых называет участников акции протеста в Миннеаполисе "головорезами", делится видео с цитатой "хороший демократ – мертвый демократ" и всячески поносит своего потенциального противника на выборах Джо Байдена, заявляя, что его сторонники "напрашиваются на пулю". Но при этом молчит о пандемии, которая продолжает забирать жизни американских граждан: почти два миллиона зараженных и 106 тысяч умерших. И не проявляет сочувствия, как его предшественники: Билл Клинтон лично утешал скорбящих после взрыва в Оклахома-сити в 1995 году, Джордж Буш выступал с крыши полицейской машины у развалин Всемирного торгового центра: "я слышу вас! И весь мир слышит вас!", Барк Обама присутствовал на поминальной службе после массового расстрела в церкви Чарльстона. "Скорбящие президенты объединяли нацию, но бегство от ответственности нынешнего президента – одна из главных потерь этой недели", – отмечает Герген.

Дональд Трамп услышал критику, но воспринял ее по-своему. Для начала возле Белого дома с помощью резиновых пуль и слезоточивого газа были разогнаны протестующие, чтобы Дональд Трамп смог записать видео на фоне поврежденной огнем "церкви президентов". Потрясая Библией, президент США призвал мэров и губернаторов подавить протесты силой и заявил, что в случае неудачи это сделают вооруженные силы страны.

"Он не молился. Не упоминал Джорджа Флойда, не упоминал агонию людей, которые сотни лет были жертвами подобных проявлений расизма", — раскритиковала появление политика у дверей церкви Марианна Бадде, епископ Епископальной церкви в Вашингтоне. "Он использовал здание церкви и Библию в узкополитических целей", — заявила священнослужитель, по мнению которой все, что сказал глава государства, было направлено на провокацию еще большего насилия.

"В течение 20 минут президент Дональд Трамп состряпал момент, который должен был показать те качества, которых у него никогда не было: физическое мужество и религиозные чувства", — говорится в материале The Atlantiс, автор которого полагает, что таким образом политик хотел восстановить свой пошатнувшийся имидж "жесткого парня" и заручиться поддержкой консервативно настроенных жителей глубинки, юга и штатов "ржавого пояса".

На данный момент в США четыре тысячи арестованных, на акции протеста случилась очередная смерть, когда в Луисвилле, штат Кентукки, где полиция и Национальная гвардия обменялись огнем с протестующими. Тем временем последний пост от Трампа гласит, что он "лидирует" в большинстве штатов. И ни слова о кризисе и массовых беспорядках, сотрясающих его страну.