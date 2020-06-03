"Хороший парень". Свояк рассказал о Богдане Вечирко, который пытался проехать через толпу в США

Вечирко заключили в тюрьму округа Хеннепин в воскресение вечером по подозрению в нападеним. Окружная прокуратура имела право держать его за решеткой только до полудня вторника без предъявления обвинений. По истечению этого срока его отпустили.

"Следователи находятся в процессе сбора дополнительной информации и ответов, на многочисленные вопросы, чтобы помочь в принятии решения об обвинении", - говорится в заявлении окружного прокурора Майка Фримана.

Днем ранее свояк (муж сестры жены) Вечирко по имени Артем Логинов рассказал, что инцидент с участием был непреднамеренным. "Это случилось не по его вине… У него не было никакого намерения причинить кому-либо вред или сделать что-либо плохое", - заявил мужчина.

В понедельник комиссар государственной безопасности Джон Харрингтон заявил, что водитель ускорился и запаниковав, просто продолжил движение. Но он не врезался в барьеры и не преследовал людей.

Несколько участников акции протеста заявили, что Вечирко не тормозил: "он громко сигналил и ехал на людей… мы не знаем его мотивов… он просто ехал на протестующих".

Людмила Вечирко, супруга Богдана, которая сейчас находится на восьмом месяце беременности, записала видеообращение. Оно размещено на общей странице ее сестры Светланы и ее мужа Артема Логинова. На русском языке с английскими субтитрами. Женщина просит о помощи и утверждает, что семья осталась без денег, а кредитные карты ее мужа заморожены, ведь когда его вытащили из кабины автоцистерны и начали избивать, кто-то "украл его бумажник, телефон и все вещи из кабины грузовика".

Людмила, жена Богдана Вечирко/Скриншот

В пояснении к видео женщина отметила, что она далеко от дома, в стрессе, но безопасности. Ее жизни угрожают, а "люди из русской общины оскорбляют Людмилу и ее семью на социальных страницах".

Логинов также сказал, что семья "очень благодарна людям, которые пришли его спасать, и очень благодарна полиции", которые разогнали демонстрантов, которые вытащили Вечирко из кабины автоцистерны и начали избивать его. Он пояснил, что семья Богдана в трудном положении. Его беременная жена не работает, а он сам "труженик и хороший, дружелюбный парень". А им понадобятся деньги на адвокатов и судебные издержки.

Как пишет Star Tribune, Логинов рассказал, что Богдан Вечирко приехал в США из России, когда ему было 4 года, и встретил свою будущую супругу Людмилу в Миннесоте. 1 июня, когда произошел инцидент на мосту через реку Миссисипи, Богдан просто спешил домой.

В то же время Логинов в комментарии русскоязычному американскому сайту Rubic.us рассказал, что родители Вечирко переехали в США из Львовской области, когда их сыну было пять лет. С тех пор он ни разу не был в Украине и получил американское гражданство.

Об инциденте на мосту он рассказал, что Вечирко слишком поздно получил информацию о перекрытии трассы и не успел изменить свой маршрут.

"Там крутой поворот и подъем на мост. Скорее всего, он только в последний момент понял, что там толпа. Если бы он резко дал по тормозам – перевернулся. На видео видно и слышно, что Богдан сигналит, чтобы люди расступились. Богдан был испуган в тот момент. Он не понимал, что происходит", - говорит Логинов.

Людмила и Богдан Вечирко / Фото: Rubic.us

Отметим, что Фокус разбирался в том, что произошло на шоссе в Миннеаполисе, и пришел к выводу, что Богдан Вечирко проехал не менее 400 метров от того момента, когда он начал сигналить, до полной остановки грузовика.

Как ранее писал Фокус:

27 мая СМИ сообщили о том, что в Миннеаполисе при задержании умер темнокожий мужчина – один из полицейский задушил его коленом. При этом, умерший повторял что он не может дышать.

В связи с происшествием в городе вспыхнули протесты. Протестующие даже сожгли полицейский участок, сотрудников эвакуировали с крыши на вертолете.