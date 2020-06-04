"Каждая жизнь важна". Меган Маркл обратилась к выпускникам своей школы на фоне протестов в США

Супруга принца Гарри, герцогиня Сассексая Меган Маркл, записала видео в котором напомнила, что жизнь темнокожих важна так же, как жизнь "белых". В видео Маркл обращается к выпускникам школы в Лос-Анджелесе, которую сама же и закончила в 1999 году.

"Хотела сказать вам несколько слов перед вашим выпуском. Но то, что мы видим в последнее время в США, в том числе и в Лос-Анджелесе, просто обескураживает. И не знаю, что вам говорить. Я хотела сказать что-то правильное. В конечном итоге я поняла, что было бы неправильно просто промолчать", – говорит Меган.

По ее словам, жизнь Джорджа Флойда и всех, кто погиб во время протестов в США, действительно важна.

"Жизнь Джорджа Флойда важна, жизнь Бреонны Тейлор важна, жизнь Филандо Кастилла важна, жизнь Тамира Райса важна, как и многих других людей, чьи имена мы знаем и чьи имена не знаем", – сказала она.

А на днях в Сети появилось архивное видео с историей Меган Маркл, снятое в рамках социальной кампании 2012 года, направленной против расизма. На видео Маркл рассказывает, как сама сталкивалась с расизмом в жизни.

"Для меня это личная история. Большинство людей не сразу могут определить, к какой расе я отношусь. Большую часть моей жизни я чувствовала себя мухой на стене. Иногда в мой адрес отпускали оскорбительные шутки, которые меня сильно задевали. Пару лет назад я услышала, как мою маму назвали словом на букву "Н", – говорит она.

"Я действительно горжусь своими корнями с обеих сторон, тем откуда я родом. Надеюсь, что к тому времени, когда у меня будут дети, люди станут более открытыми к изменениям в мире и к тому, что этот мир – "смешанный". Это делает его намного красивее и интереснее", – добавила она.

Как ранее писал Фокус:

27 мая СМИ сообщили о том, что в Миннеаполисе при задержании умер темнокожий мужчина – один из полицейский задушил его коленом. При этом, умерший повторял что он не может дышать.

В связи с происшествием в городе вспыхнули протесты. Протестующие даже сожгли полицейский участок, сотрудников эвакуировали с крыши на вертолете.

Также жена полицейского, из-за которого погиб Джордж Флойд, подала на развод. Женщина заявила, что опустошена смертью темнокожего жителя Миннеаполиса.

30 мая стало известно, что власти Миннесоты решили впервые со времен Второй мировой войны полностью мобилизовать Нацгвардию.

В ночь на 1 июня в Вашингтоне и 40 других городах США, в связи с протестами из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, ввели комендантский час. Позже стало известно, что комендантский час ввели и в Нью-Йорке.