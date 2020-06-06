Статистика коронавируса в мире на 6 июня: переболели уже 2,7 миллиона человек

По состоянию на утро 6 июня в мире от коронавируса удалось выздороветь 2 748 576 пациентам. Всего с начала пандемии зарегистрировано 6 740 023 подтвержденных случаев инфицирования.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете Джона Хопкинса.

Отмечается, что всего жертвами COVID-19 стали 394 984, а за сутки погибли 3,5 тыс человек во всем мире.

В США число инфицированных достигло 1 897 838, умерло 109 143, излечилось 491 706 человека.

В Бразилии заболели 646 человек, 34 021 умерший и 254 963 излечившихся.

Далее следует Россия – 449 256 инфицированных, 5520 умерших и 212 237 выздоровевших от COVID-19.

На четвертом месте по распространению заболевания находится Великобритания – там заболело 284 734, умерло 40 344 человек.

Индия по числу инфицированных опередила Италию – сейчас там 236 657 заболевших и 6649 умерших. Она находится на шестом месте.

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрированы три новых случая активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний, выявлены два бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР.

Все больные в активной форме прибыли из-за рубежа в провинцию Гуандун. Не зарегистрировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

Как ранее сообщал Фокус: