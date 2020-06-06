Власти Пекина раздадут горожанам $1,7 млрд на шопинг и рестораны

В Пекине и 50 других городах по всему Китаю будут выдают ваучеры, которые китайцы смогут использовать на шопинге. Об этом пишет Bloomberg.

На ваучеры власти Пекина выделят 12,2 млрд юаней ($1,7 млрд). Такими мерами власти хотят стимулировать экономику на фоне кризиса из-за коронавируса.

Издание пишет, что за первые четыре месяца текущего года ритейл в Пекине упал 20,4% – это еще больше, чем в среднем по Китаю (16.2%).

В общей сложности инициативу с ваучерами поддержали 50 городов в КНР, среди которых Ухань, Гуанчжоу, Нанкин и Шеньчжень.

Выдача ваучеров началась уже сегодня, через китайскую торговую онлайн-площадку JD.com. Купоны можно будет использовать как в обычных, так и в онлайн-магазинах на покупки в сфере туризма, образования, культуры, спорта и общественного питания.

Как ранее сообщал Фокус:

Бюджетное управление Конгресса США опубликовало прогноз, согласно которому экономика страны восстановится от пандемии COVID-19 и карантинных мер не ранее чем через 10 лет.