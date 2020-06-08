В суд по сбитому рейсу МН17 снова не пришел ни один обвиняемый
В понедельник, 8 июня, на вторую сессию судебного процесса в Нидерландах, по сбитому рейсу МН17, не явился ни один из четырех подозреваемых. Об этом сообщил председательствующий в процессе судья Хендрик Стейнхаюс, передает Громадське.
Статус обвиняемых в деле имеют трое граждан РФ – Игорь Гиркин-Стрелков, Сергей "Хмурый" Дубинский и Олег Пулатов, а также гражданин Украины – Леонид Харченко. Все четверо подозреваемых также отсутствовали и во время первого судебного заседания по делу, которое проходило 10 марта.
Отмечается, что интересы одного из обвиняемых – Пулатова, представляет команда адвокатов, из которых двое сегодня присутствуют на заседании, пишет УП. Из-за коронавируса количество людей в зале было ограничено, по два представителя от стороны защиты и обвинения.
По словам судьи, дело будет рассматривать в отсутствии обвиняемых и все представленные данные будут касаться всех четырех, если не будет отдельно указано иное.
Пулатова в суде представляет Гаагская компания Sjöcrona van Stigt в лице адвокатов Бодевайна ван Эйка и Сабине тен Дусхате. Им будет помогать юрист из РФ Елена Кутина, но россиянка не имеет права выступать в суде, согласно законодательству Нидерландов.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Нидерландах назвали имена возможных причастных к гибели MH-17. Журналисты телеканала Nieuwsuur рассказали, кто может быть причастен к крушению авиалайнера МН17.
- В СБУ сообщили о подозрении фигурантам дела MH17. В список вошли те, кого обвинила в произошедшем Объединенная следственная группа по катастрофе MH17.
- Позже Украина выдала России ключевого свидетеля в деле МН17 "командира ПВО "ДНР" Владимира Цемаха. В обмен российская сторона освободила украинских политзаключенных.
- А Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четверым фигурантам дела по крушению Boeing рейса МН17 на востоке Украины.