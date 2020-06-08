В суд по сбитому рейсу МН17 снова не пришел ни один обвиняемый

В понедельник, 8 июня, на вторую сессию судебного процесса в Нидерландах, по сбитому рейсу МН17, не явился ни один из четырех подозреваемых. Об этом сообщил председательствующий в процессе судья Хендрик Стейнхаюс, передает Громадське.

Статус обвиняемых в деле имеют трое граждан РФ – Игорь Гиркин-Стрелков, Сергей "Хмурый" Дубинский и Олег Пулатов, а также гражданин Украины – Леонид Харченко. Все четверо подозреваемых также отсутствовали и во время первого судебного заседания по делу, которое проходило 10 марта.

Отмечается, что интересы одного из обвиняемых – Пулатова, представляет команда адвокатов, из которых двое сегодня присутствуют на заседании, пишет УП. Из-за коронавируса количество людей в зале было ограничено, по два представителя от стороны защиты и обвинения.

По словам судьи, дело будет рассматривать в отсутствии обвиняемых и все представленные данные будут касаться всех четырех, если не будет отдельно указано иное.

Пулатова в суде представляет Гаагская компания Sjöcrona van Stigt в лице адвокатов Бодевайна ван Эйка и Сабине тен Дусхате. Им будет помогать юрист из РФ Елена Кутина, но россиянка не имеет права выступать в суде, согласно законодательству Нидерландов.

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