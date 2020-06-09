Китай продолжает "наказывать" Австралию. Пекин советует студентам не ехать на обучение в страну

Китай призывает своих студентов пересмотреть поездки в Австралию из-за череды "случаев дискриминации", направленных на людей азиатского происхождения. Об этом сообщает The Guardian.

В заявлении Министерства образования Китая говорится, что учащиеся или те, кто собирается обучаться за границей, должны провести "хорошую оценку риска" и "проявить осторожность" при выборе австралийских университетов.

"Во время пандемии в Австралии наблюдались многочисленные случаи дискриминации в отношении лиц азиатского происхождения", – говорится в заявлении ведомства.

Предупреждение было сделано после того, как отношения между Китаем и Австралией серьезно ухудшились. Австралия стала одной из первых стран мира, которая призвала провести независимое расследование причин вспышки коронавируса.

В ответ Китай предупредил, что его граждане могут бойкотировать австралийские товары и услуги. Также Министерство культуры и туризма Китая выпустило предупреждение о поездках в Австралию, где китайцы якобы могут стать целью нападений на расовой почве, вызванных гневом в связи с пандемией.

Китайские эксперты обвинили Австралию в поощрении дискриминационных настроений. Также Пекин обложил тарифными ставками австралийский ячмень и заблокировал импорт австралийской говядины, что по словам китайской стороны, никак не связано с требованиями Австралии.

Новое предупреждение от Минобразования Китая усилит обеспокоенность австралийских университетов. Этот сектор недавно спрогнозировал, что к 2023 году он потеряет до 16 млрд долларов из-за воздействия COVID-19.

Иностранные студенты вносят значительные вклад в жизнеспособность многих австралийских университетов. Недавний анализ, проведенный учеными из Мельбурнского университета, показал, что 7 австралийских университетов в настоящее время подвержены "высокому финансовому риску" и могут столкнуться с кризисом из-за уменьшения количества иностранных студентов.

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