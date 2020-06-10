Johnson & Johnson начнет в июле тестирование на людях вакцины от коронавируса
Американская компания Johnson & Johnson объявила, что начнет раньше, чем ожидалось, тестирование вакцины от коронавируса на людях – во второй половине июля, а не в сентябре.
Она начала работу над вакциной в январе, а в мае сообщила, что договорилась с американскими властями о создании производственных мощностей для поставки 1 млрд доз вакцины. В клинических испытаниях вакцины примут участие 1045 здоровых людей в возрасте от 18 до 55 лет, тестирование пройдет в США и Бельгии.
Напомним, по данным ВОЗ, разработкой вакцины от коронавируса сейчас занимаются 124 фармкомпании, около десяти вакцин уже проходят клинические испытания.
Как ранее сообщал Фокус:
- ВОЗ сообщила о начале испытаний вакцины против коронавируса. Испытание вакцины началось всего лишь спустя 60 дней после получения генома коронавируса.
- В США тестируют на людях вторую вакцину от коронавируса. Потенциальная вакцина была разработана компанией Inovio Pharmaceuticals.
- Китайская вакцина с "мертвым" коронавирусом сработала на обезьянах. Ученые из Пекина создали химически инактивированную версию вируса.