Один из копов, обвиняемых в смерти Джорджа Флойда, вышел под залог
Один из четырех экс-полицейских Миннеаполиса, которых обвиняют в убийстве Джорджа Флойда, был освобожден под залог. Об этом сообщает Reuters.
Под залог в размере 750 тыс. долларов был освобожден 37-летний бывший офицер Томас Лейн. Его освободили из тюрьмы округа Хеннепин.
Лейну грозит наказание за пособничество и подстрекательство к убийству второй степени, что приравнивается к непредумышленному убийству второй степени по закону Миннесоты.
Адвокат Эрл Грей, который представляет интересы Лейна в суде, подтвердил, что его клиент вышел на свободу под залог. Также он добавил, что Лейн пытался помочь Флойду, когда его душил Дерек Шовин.
Грей сообщил, что Лейн был всего четвертый день на работе в патрульной службе, когда произошло убийство. Адвокат отметил, что Шовин был старшим офицером и учителем Лейна, которому он должен был подчиняться.
Сам же Шовин остается в тюрьме, его залог был увеличен до 1,25 млн долларов. Другие обвиняемые также остаются под арестом с возможностью выйти под залог в размере 750 тыс. долларов.
Следующие слушания по делу Лейна назначены на 29 июня, и его адвокат сообщает, что намеревается подать ходатайство об отклонении обвинений.
Как ранее сообщал Фокус:
- 25 мая в Миннеаполисе при задержании умер темнокожий мужчина Джордж Флойд – полицейский задушил его коленом. При этом, умерший повторял что он не может дышать. Гибель афроамериканца вызвала массовые протесты против полицейского произвола и расизма, которые быстро перекинулись с Миннеаполиса на другие города США.
- В Миннеаполисе арестовали бывшего полицейского Дерека Шовина, который при задержании задушил Джорджа Флойда.
- Также жена Дерека Шовина подала на развод. Женщина заявила, что опустошена смертью темнокожего жителя Миннеаполиса.
- Троих других полицейских – Ту Тао, Томаса Лейна и Александра Кунга – также задержали по подозрению в пособничестве убийству второй степени и пособничестве в убийстве по неосторожности.