"Грустная история о зависти": в Чехии закрыли дело об угрозе отравления политиков
Служба безопасности и информации (BIS) Чехии закрыла дело об угрозе отравления рицином троих местных чиновников: мэра Праги Зденека Гржиба, главы администрации Праги-6 Ондржея Коларжа и старосты района Праги-Ржепорые Павла Новотны.
Об этом ведомство проинформировало на своем сайте.
В ведомстве пришли к выводу, что все дело оказалось "простой и грустной историей о враждебности и зависти между двумя сотрудниками российского посольства в Праге".
По данным контрразведки, один из россиян решил навредить своему коллеге, отправив в BIS анонимное письмо с детальным описанием вероятной угрозы чешским чиновникам. Сообщение было проверено, большинство сведений в анонимке оказались "правдивыми и точными". В ведомстве пояснили, что не могли проигнорировать письмо, так как, "к сожалению, в арсенал российских спецслужб входят даже убийства".
В итоге чешские спецслужбы смогли раскрыть и задокументировать, что произошло в российском посольстве на самом деле, а также, кто стоял за анонимным посланием.
Как ранее сообщал Фокус:
- В последнее время отношения между Москвой и Прагой являются довольно напряженными. Главным поводом для этого стало то, что в начале апреля в Праге по решению муниципальных властей демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу. Следственный комитет России в ответ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника.
- Позже чешские СМИ сообщали, что Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника: в столицу Чехии из России якобы прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане. Из-за этого руководители города были взяты под круглосуточную охрану. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда назвал журналистское расследование "очередной уткой".
- Прага приняла решение выслать из страны двух сотрудников российского диппредставительства.