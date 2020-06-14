В Индии переоборудуют железнодорожные вагоны в палаты для больных COVID-19

В Индии планируют дополнительно переоборудовать 500 железнодорожных вагонов, чтобы создать 8 тыс. коек для заболевших коронавирусом в Дели. Об этом сообщает ВВС.

Глава МВД Индии Амит Шах представил пакет новых чрезвычайных мер для столицы, включая резкое увеличение тестирования на COVID-19, также правительством будут реквизированы дома престарелых.

Решение об усилении мер было принято после того, как заболеваемость коронавирусом в столице снова начала расти. Ежедневное число новых случаев в Индии достигло почти 12 тыс. человек.

Всего в стране за время пандемии заболели 321 тыс. человек, что выводит Индию на 4 место в мире – после США, Бразилии и России. Число погибших от коронавируса в Индии составляет 9195 человек.

Дели же является третьим наиболее пострадавшим от COVID-19 штатом в Индии после Махараштры и Тамилнада.

Вместимость койко-мест в Дели для больных коронавирусом, включая частные и государственные больницы, составляет 9 698, из которых 4248 коек являются вакантными.

Также власти планируют задействовать 40 отелей и 77 банкетных залов в качестве временных больниц. Железнодорожные вагоны Индия начала превращать в карантинные палаты в апреле, когда из-за пандемии была приостановлена работа большей части железнодорожной сети.

В прошлом месяце национальное правительство объявило о планах ослабить карантин, который начался в стране 25 марта. После этого, в Индии увеличилось воздушное и автомобильное сообщение, многие предприятия и рабочие места снова открылись. Местные рынки также оказались переполненными.

Карантинные меры привели к огромному экономическому ущербу в Индии, в результате чего миллионы людей остались без работы. Особенно пострадали трудящиеся-мигранты на неустойчивой, малооплачиваемой работе. Цепочки поставок продовольствия также подвергались риску.

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