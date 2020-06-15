Статистика коронавируса в мире на 15 июня: Бразилия лидирует по суточному числу умерших

По состоянию на утро 15 июня в мире зафиксировали 7 990 151 случай инфицирования коронавирусом при 435 496 летальных исходах. 4 108 052 человек выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

В Бразилии зарегистрировано 43 389 смертей от COVID-19. На днях она обошла Великобританию по количеству умерших от коронавируса, заняв второе место в мире. За минувшие сутки в стране 589 человек умерли – это самый высокий показатель в мире. Всего в Бразилии официально подтверждено 867 882 случаев заражения.

Первенство в этом антирейтинге удерживают США, где от коронавируса умерло 117 853 человека (326 – за минувшие сутки).

Как ранее сообщал Фокус: