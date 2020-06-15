HBO Max возобновит показ "Унесенных ветром" со вступительным словом о расизме
Показ фильма "Унесенные ветром" на американском стриминговом сервисе HBO Max будут сопровождать вступительной речью об историческом контектсе и проблемах, которые поднимаются в фильме. Об этом сообщает CNN.
Недавно сервис HBO Max временно исключал из каталога фильм "Унесенные ветром" на фоне протестов в США против расизма. Ленту раскритиковали за "романтизирование рабства на фоне общенациональной переоценки культурных ценностей".
Теперь же киношедевр, снятый по одноименному роману Маргарет Митчелл в 1939 году, решили вернуть с условием, что перед его демонстрацией будет звучать вступительное слово телеведущей и преподавательницы истории кино в Чикагском университете Жаклин Наджумы Стюарт. Ее вступительное слово будет касаться исторического контекста событий, которые показывают в фильме.
По ее словам, этот фильм должен оставаться "доступными для просмотра, анализа и обсуждения".
Точная дата, когда фильм станет доступным для просмотра в каталоге HBO Max, пока неизвестна.
Глава WarnerMedia Entertainment сказал, что не пожалел о решении временно убрать фильм с HBO Max, сообщает Entertainment Weekly.
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