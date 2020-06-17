Количество жертв коронавируса в США превысило потери американской армии в Первой мировой войне

Умерших от коронавируса американцев теперь больше, чем погибших в годы Первой мировой войны военнослужащих США.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Университет Джонса Хопкинса.

Отмечается, что в США к настоящему моменту число умерших, у которых был подтвержден коронавирус, достигло 116 963 человек. При этом в Первую мировую войну, как считается, погибло 116 516 американских военнослужащих.

В сообщении агентства также указывается, что реальные цифры жертв и в первом, и во втором случаях могут быть гораздо выше из-за неточностей в подсчетах.

А тем временем главный эксперт правительства США по инфекционным заболеваниям Энтони Фочи заявил в интервью The Hill, что в Штатах все еще продолжается "первая волна" пандемии коронавируса.

"Люди продолжают говорить о второй волне. Мы все еще в первой волне", – сказал Фочи.

Отмечается, что четыре американских штата – Калифорния, Техас, Аризона и Флорида – сообщают об увеличении количества случаев заражения коронавирусом. В частности, представители здравоохранения в Техасе во вторник, 16 июня, зафиксировали наибольшее количество госпитализаций с начала пандемии.

При этом исследователи Института медицинских показателей и оценки при Вашингтонском университете заявили, что в Соединенных Штатах число летальных исходов из-за коронавирусной инфекции к октябрю этого года превысит 201 тысячу.

Как ранее сообщал Фокус: