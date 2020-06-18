В Deutsche Bank оценили вероятность глобального кризиса из-за пандемии гриппа или вспышки на Солнце

Согласно результатам исследования, проведенного в Deutsche Bank, существует 33%-ая вероятность того, что в ближайшее десятилетие человечество столкнется с кризисом, вызванным пандемией гриппа, катастрофическим извержением вулкана, крупной солнечной вспышкой или мировой войной. Об этом сообщило издание Banking News.

Если временные рамки расширяются до двух десятилетий, то вероятность того, что одна из этих катастроф произойдет, вырастает до 56%.

Землетрясения были исключены из сценариев на том основании, что они являются локальными событиями.

Возможность солнечной вспышки обычно редко обсуждается, вероятно, потому, что последняя серьезная вспышка произошла в 1859 году, но команда Deutsche Bank считает это событие более вероятным, чем крупную мировую войну.

Аналитики пишут, что в случае такой вспышки возможны значительные перебои в подаче электроэнергии, что, в свою очередь, повлияет на всю экономику, поскольку критически важная инфраструктура не сможет функционировать должным образом.

Могут быть потеряны и жизни людей, так как это затронет и больницы.

Связь будет нарушена, платежные системы будут работать со сбоями. Система GPS будет плохо работать из-за сильных электромагнитных помех, что скажется на отраслях, основанных на услугах точного определения местоположения.

Исследователи оценили вероятность крупной солнечной вспышки в 12% за десятилетие и в 40%, что это произойдет в течение следующих 40 лет.

Исследователи также оценили вероятность кризиса в течении одного года, рассмотрев такие события:

пандемия гриппа (ее жертвами могут стать не менее 2 млн человек) – вероятность 2%;

геомагнитная буря из-за вспышки на Солнце – 1,06%;

мировая война – 0,63%;

очень сильное извержение вулкана – 0,15%.

Как ранее сообщал Фокус: