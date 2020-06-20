Анджелина Джоли назвала настоящую причину развода с Брэдом Питтом
Актриса назвала это решение совершенно взвешенным и правильным, пишет журнал Vogue.
"Некоторые люди воспользовались моим молчанием, и дети прочитали ложь о себе в средствах массовой информации, но я напоминаю им, что они знают собственную правду и думают своей головой", – сказала Джоли.
Она также добавила, что ее дети – "очень смелые и сильные молодые люди".
Как ранее сообщал Фокус:
- Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись официально. Согласно решению суда, голливудские звезды получили "холостяцкий" статус 12 апреля 2019 года.
- Также Брэд Питт и Анджелина Джоли полюбовно поделили детей.
- Но перед этим, Питт отвоевал у Джоли право видеться с детьми гораздо чаще.
- В свою очередь, Джоли решила через суд добиваться алиментов от Питта.
- Недавно на фоне протестов после гибели Джорджа Флойда в США в стране снова вспомнили о дискриминации и ущемлении прав темнокожих. В какой-то степени, упомянутая проблема коснулась и 45-летней Анджелины Джоли, которая в 2005 году удочерила темнокожую девочку из Эфиопии.