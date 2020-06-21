Статистика коронавируса в мире на 19 июня: общее число заболевших приближается к 9 млн
466 871 человек умерли, 4 743 658 человека выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Worldometer.
Больше всего заражений зафиксировано в США – 2 млн 330 тыс., умерли почти 122 тыс. Число случаев коронавируса в Бразилии уже больше миллиона – 1млн 70 тыс., летальных – 50 тыс. В России сейчас 576 тыс. заражений, смертельных – 8 тыс.
Как ранее сообщал Фокус:
- Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом. 79-летний бывший глава государства самоизолировался. Повода для беспокойства нет, говорится в сообщении.
- Наследник британского престола, 71-летний принц Чарльз вышел из самоизоляции и вернулся к своим обязанностям члена королевской семьи. И с первым визитом он отправился в Королевский госпиталь в Глостершире.
- Британские эксперты утверждают, что дешевый и вполне доступный препарат дексаметазон может значительно помочь в спасении жизней пациентов, серьезно больных коронавирусом.
- То, что Китай первым сообщил о коронавирусе, не значит, что он появился именно на территории этой страны. Об этом говорится в ответе посольства КНР в Украине на иск одной из украинских общественных организаций с требованием компенсации за пандемию COVID-19.