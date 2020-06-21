Статистика коронавируса в мире на 19 июня: общее число заболевших приближается к 9 млн

466 871 человек умерли, 4 743 658 человека выздоровели. ​​​​​​

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Больше всего заражений зафиксировано в США – 2 млн 330 тыс., умерли почти 122 тыс. Число случаев коронавируса в Бразилии уже больше миллиона – 1млн 70 тыс., летальных – 50 тыс. В России сейчас 576 тыс. заражений, смертельных – 8 тыс.

Как ранее сообщал Фокус: