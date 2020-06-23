Статистика коронавируса в мире на 23 июня: количество заболевших превысило 9 млн человек

По данным Университета Джонса Хопкинса, больше всего заражений зафиксировано в США – 2 млн 310 тыс., умерли более 120 тыс. Число случаев коронавируса в Бразилии составляет 1 млн 100 тыс., летальных случаев – 51 тыс. В России сейчас 590 тыс. случаев заражения, смертельных – 8,2 тыс.

Согласно данным Worldometer, за последние сутки больше всего новых заражений диагностировали в США – 31,5 тыс. Вслед за США идет Бразилия с 24 тыс. новых инфицированных. В Индии зафиксировано 13,5 тыс. новых случаев, в России – 7,5 тыс., в Мексике – 5,3 тыс., в Пакистане – 4,4 тыс.

Как ранее сообщал Фокус:

Британские эксперты утверждают, что дешевый и вполне доступный препарат дексаметазон может значительно помочь в спасении жизней пациентов, серьезно больных коронавирусом.