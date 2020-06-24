Статистика коронавируса в мире на 24 июня: в Бразилии за сутки заболело более 40 тыс. человек

По данным Университета Джонса Хопкинса, больше всего заражений зафиксировано в США – 2 млн 340 тыс., умерли более 121 тыс. Число случаев коронавируса в Бразилии составляет 1 млн 145 тыс., летальных случаев – 52,5 тыс. В России сейчас 599 тыс. случаев заражения, смертельных – 8,3 тыс.

Согласно данным Worldometer, за последние сутки больше всего новых заражений диагностировали в Бразилии – 40,1 тыс. Вслед за ней идут США – 36 тыс. В Индии зафиксировано 15,5 тыс. новых случаев, в России – 7,4 тыс., в Мексике – 4,5 тыс., в ЮАР – 4,5 тыс. в Пакистане – 3,9 тыс.

Как ранее сообщал Фокус:

Британские эксперты утверждают, что дешевый и вполне доступный препарат дексаметазон может значительно помочь в спасении жизней пациентов, серьезно больных коронавирусом.